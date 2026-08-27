Economía

Caso Aldesa: Estos son los 23 imputados y su presunta participación, según la Fiscalía

Empresarios, directivos, gerentes y asesores de inversión figuran como sospechosos de estafar a más de 600 inversionistas

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Por Natalia Vargas

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El 10 de junio del 2019, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público allanaron la sede de Aldesa a raíz de una denuncia penal de inversionistas. Siete años después, se discute si el caso se eleva a juicio. (Jeffrey Zamora/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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