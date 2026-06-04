Cantidad de millonarios y su fortuna alcanzaron un nuevo récord mundial, según estudio

El impulso de las acciones tecnológicas y la caída de la inflación elevaron el patrimonio de los ricos un 8,7%, el mayor incremento anual desde 2018.

El número de millonarios en el mundo y su fortuna continuaron en aumento durante 2025 hasta alcanzar nuevos récords. El buen rendimiento bursátil y un repliegue de la inflación impulsaron este avance, según un estudio publicado por el gabinete Capgemini.

La firma de consultoría define a los ricos como aquellas personas que tienen más de $1 millón disponible para invertir. Este cálculo excluye el valor de su residencia principal.

Asia-Pacífico lidera el crecimiento mundial

El número de personas adineradas aumentó un 7,9% a nivel global el año pasado y llegó a 25,3 millones de individuos. Esta cifra representa casi 2 millones más en comparación con el periodo 2024.

Por su parte, el patrimonio total creció un 8,7% y se situó en $98,3 billones. Este incremento anual es el mayor observado desde 2018.

Capgemini indicó que los mercados de renta variable, impulsados por las subidas vinculadas a la inteligencia artificial, constituyeron el motor principal de la creación de riqueza en cinco de las seis grandes regiones examinadas.

La firma consultora agregó que la fortuna de las personas adineradas sigue muy concentrada. El 1% de esta población posee el 34,8% de la riqueza total.

El mayor aumento en el número de millonarios se registró en Asia-Pacífico con un 9,4%. El avance en esa región estuvo impulsado por los semiconductores, con Japón y China a la cabeza.

En Norteamérica, la cantidad de ricos subió un 9,1% gracias a Estados Unidos. Ese país reportó más de 736.000 nuevos millonarios, para un total de 8,7 millones de personas.

La cifra también creció en las siguientes regiones:

Europa ( 6,5% )

( ) África ( 4,1% )

( ) América Latina (0,3%)

Oriente Medio fue la única zona examinada donde hubo menos millonarios, con una caída del -1,4%. El resultado se debió a unos precios del petróleo más débiles durante el año anterior.

El sector de los ultrarricos, integrado por quienes poseen al menos $30 millones, también subió un 9,4%. Este grupo abarca a unas 250.000 personas en todo el mundo.

El estudio de Capgemini basó sus resultados en entrevistas realizadas a 6.510 personas adineradas en América, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.