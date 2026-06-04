Economía

Cantidad de millonarios y su fortuna alcanzaron un nuevo récord mundial, según estudio

La población mundial con más de $1 millón para inversión creció un 7,9% el año pasado y la fortuna total alcanzó una cifra histórica de $98,3 billones

EscucharEscuchar
Por AFP
El impulso de las acciones tecnológicas y la caída de la inflación elevaron el patrimonio de los ricos un 8,7%, el mayor incremento anual desde 2018.
El impulso de las acciones tecnológicas y la caída de la inflación elevaron el patrimonio de los ricos un 8,7%, el mayor incremento anual desde 2018. (Canva Stocks/Public Domain Pictures de Pixabay / Tima Miroshnichenko de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVMillonarios
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.