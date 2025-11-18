Economía

Cómo ganar dinero con el aguinaldo: guía para invertir en el mercado bursátil sin ser experto

Conozca las claves para invertir su aguinaldo en el mercado bursátil. Expertos explican los montos mínimos y los riesgos en Costa Rica y Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Una mujer revisa un grafico de rendimiento e indicadores del mercado bursátil, relacionado con recomendaciones para invertir el aguinaldo en fondos de inversión y opciones del mercado de valores.
Existen opciones de inversión en el mercado bursátil desde los $50, señalaron especialistas. También está la alternativa de invertir en Estados Unidos desde $100. (Shutterstock /Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AguinaldoInversionesETFMercado bursátil
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.