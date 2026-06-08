Economía

Canatur critica uso de ‘apps’ de transporte de personas para promocionar Costa Rica

Empresarios turísticos solicitaron mayor coordinación al sector público antes de impulsar iniciativas promocionales que involucren plataformas digitales, que considera informales.

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Por Gustavo Ortega Campos
Turismo
Canatur advirtió que la promoción turística de Costa Rica debe evitar alianzas que generen incertidumbre en los sectores formales y reiteró la necesidad de fortalecer el diálogo entre instituciones públicas, empresas y organizaciones turísticas antes de lanzar nuevas iniciativas. (Rafael Pacheco Granados)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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