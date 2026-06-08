Canatur critica uso de ‘apps’ de transporte de personas para promocionar Costa Rica

Canatur advirtió que la promoción turística de Costa Rica debe evitar alianzas que generen incertidumbre en los sectores formales y reiteró la necesidad de fortalecer el diálogo entre instituciones públicas, empresas y organizaciones turísticas antes de lanzar nuevas iniciativas.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) hizo un llamado público para que la promoción turística del país no involucre plataformas digitales que la organización considera informales.

La Cámara además respaldó la preocupación expresada por la Asociación de Transportistas de Turismo (Asotranstur) tras la divulgación de una alianza promocional entre la marca país Esencial Costa Rica y Uber. Posteriormente, los promotores de la iniciativa la dejaron sin efecto.

“Si bien se comunicó posteriormente que dicha iniciativa quedaba sin efecto, Canatur considera necesario hacer un llamado respetuoso, pero firme, para que toda acción vinculada con la promoción turística del país sea desarrollada bajo criterios de legalidad, formalidad, transparencia, competencia leal y sostenibilidad”, planteó Canatur.

La alianza entre el programa Marca Esencial Costa Rica, adscrito a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y Uber fue suspendida a finales de mayo, un día después de anunciadas las supuestas “presiones y amenazas de huelga que recibieron Procomer y esencial Costa Rica para acabar la alianza”, según informó Uber.

Por su parte, Procomer indicó que la intención de la alianza fue únicamente promover atributos positivos de Costa Rica ante visitantes internacionales y contribuir al posicionamiento del país.

“Entendiendo las inquietudes expresadas y con el objetivo de evitar interpretaciones que no corresponden al alcance de la iniciativa, se decidió dejar sin efecto esta alianza promocional”, añadió la Promotora.

Para todas las plataformas

Canatur añadió en su comunicado que esta reflexión no se limita al caso específico del transporte turístico. A su criterio, el mismo principio debe aplicarse a todas las actividades que integran la cadena de valor del turismo, incluido el hospedaje, las agencias de viajes, los tour operadores y las demás empresas que operan formalmente.

Daniel Calderón, presidente de Asotranstur, indicó a La Nación que el comunicado se refiere a todas las plataformas digitales.

“Estas plataformas vienen bajo la ilegalidad y tienden a dar experiencias no gratas de calidad al turista en temas de calidad e información turística y esto provoca que el encadenamiento turístico se rompa por el vacío legal que tienen”, aseguró el vocero.

Asotranstur agrupa a más de 80 empresarios de transporte turístico, que en conjunto operan más de 500 unidades.

El presidente de la gremial explicó que prefieren no referirse a una sola plataforma, sino al conjunto de estas aplicaciones, porque, según afirmó, todas generan un deterioro en los negocios y también impactos sociales, debido a que las personas involucradas no cuentan con seguro social.

Calderón informó que en la Asamblea Legislativa avanza un proyecto de ley relacionado con la regulación de las plataformas digitales. Según indicó, una mesa de trabajo integrada por representantes del sector turístico y del Poder Ejecutivo respalda la iniciativa.

La posición de Uber

Al ser consultados, la plataforma Uber, por medio de su oficina de Comunicación, respondió que mantenían la misma posición emitida días atrás, luego de la suspensión de la alianza con Esencial Costa Rica.

Según este pronunciamiento, el acuerdo entre Uber y esencial Costa Rica tenía como principal objetivo promover el atractivo del país y ampliar el impacto positivo de la industria turística.

“Es difícil pensar que alguien se beneficia de acabar con una alianza que busca que más personas visiten, recorran y conozcan la belleza que Costa Rica ofrece al mundo”, refirió la plataforma.

Uber señala que más de 1,6 millones de turistas de más de 130 países ya han utilizado la plataforma para recorrer Costa Rica.

Por otro lado, Canatur reconoce en el comunicado la importancia de la innovación, la tecnología y las alianzas estratégicas para fortalecer la competitividad turística de Costa Rica. Sin embargo, considera indispensable que estos procesos se desarrollen sin generar incertidumbre ni enviar mensajes contradictorios a los sectores formales.

Finalmente, la Cámara instó a las instituciones públicas, entidades vinculadas con la promoción país y actores privados a fortalecer los espacios de diálogo con el sector turístico organizado antes de impulsar iniciativas que puedan tener implicaciones para actividades reguladas.