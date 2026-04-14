Cámara de Comercio hace llamado a reducir barreras al comercio entre Costa Rica y Estados Unidos

Arturo Rosabal, presidente de la organización, propuso agilizar acciones que faciliten el comercio con Estados Unidos.

La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) instó este lunes a agilizar la reducción de barreras comerciales entre el país y Estados Unidos.

Tal y como publicó La Nación, el gobierno estadounidense, a través de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), identificó ocho obstáculos que, a su criterio, Costa Rica mantiene en la relación bilateral.

Estos señalamientos fueron publicados el 31 de marzo en el Informe de Estimación del Comercio Nacional sobre Barreras al Comercio Exterior 2026 (NTE, por sus siglas en inglés), el cual analiza trabas para las exportaciones y la inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos en 64 socios comerciales, entre ellos Costa Rica.

Entre los aspectos señalados figuran los impuestos a las bebidas alcohólicas, las regulaciones para importar productos como frijoles, papas y cebollas, así como condiciones en procesos de contratación pública.

“La Cámara de Comercio de Costa Rica considera oportuno reiterar la importancia de seguir fortaleciendo las condiciones que permitan un flujo eficiente, transparente y competitivo del comercio de bienes y servicios en el país”, señaló la CCCR en su comunicado de prensa.

Según la Cámara, los señalamientos de Estados Unidos se dan en un contexto en el que ese país se mantiene como el principal socio comercial de Costa Rica. Además, recordó que ambas naciones sostienen procesos activos de diálogo y cooperación en materia comercial.

En ese sentido, subrayó la importancia de consolidar una agenda país orientada a la facilitación del comercio, la mejora regulatoria y la simplificación de trámites.

“Desde la Cámara reconocemos que existen avances significativos por parte del Gobierno en la atención de varios de estos temas, lo cual consideramos sumamente positivo. El reto ahora es continuar avanzando con mayor agilidad, asegurando condiciones que faciliten el comercio y fortalezcan la competitividad del país”, señaló Arturo Rosabal Arce, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.