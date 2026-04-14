Economía

Cámara de Comercio hace llamado a reducir barreras al comercio entre Costa Rica y Estados Unidos

Sector comercial insta al Gobierno a agilizar la reducción de trabas comerciales con Estados Unidos tras la publicación del informe de barreras externas identificadas por USTR

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Por Arianna Villalobos Solís
Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio.
Arturo Rosabal, presidente de la organización, propuso agilizar acciones que faciliten el comercio con Estados Unidos. (Cámara de Comercio)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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