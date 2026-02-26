Economía

Cámara de Bancos se opone a reforma sobre estafas informáticas: conozca las razones

El proyecto de ley sobre estafas informáticas en Costa Rica avanza en el Congreso, pero la Cámara de Bancos advierte que su redacción podría generar costos inesperados para clientes y para el sistema financiero.

Por Óscar Rodríguez y Gustavo Ortega Campos
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

