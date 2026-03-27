Economía

Caída de precio del dólar complica operación de multinacionales: riesgo en inversión y empleo

Caída del tipo de cambio reduce el ingreso de quienes ganan en dólares y pone contra las cuerdas a empresas que advierten fuga de talento y menor competitividad

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Por Gustavo Ortega Campos
Billete de dólar bajo una lupa que simboliza la caída del tipo de cambio en Costa Rica y su impacto en salarios en dólares, ingresos en colones y economía de trabajadores y empresas.
La disminución en el precio del dólar afecta el poder adquisitivo de las personas que ganan en moneda extranjera y genera presión en multinacionales. (Fotocomposición en Canva/Archivo La Nación-Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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