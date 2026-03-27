Caída de precio del dólar complica operación de multinacionales: riesgo en inversión y empleo

La disminución en el precio del dólar afecta el poder adquisitivo de las personas que ganan en moneda extranjera y genera presión en multinacionales.

Valery Castro enfrenta, desde hace más de tres años, la pérdida de valor del salario que recibe en dólares y ronda los $2.500 al mes. La razón: la baja del tipo de cambio que, desde mediados del 2022, ha reducido el precio de esa moneda frente al colón.

“Preocupa. Cuando estaba alto no me quejaba. He pensado cambiar a un trabajo donde paguen en colones definitivamente, así se reduce el estrés de estar pendiente del tipo de cambio y cuánto afecta el salario”, asegura Castro quien trabaja en una multinacional.

Desde junio del 2022, cuando arrancó la tendencia actual, el tipo de cambio del dólar frente al colón ha caído un 33%. Pasó de ¢692, el 1.º de junio del 2022, a ¢464,27 este 26 de marzo.

La última cotización representa un nuevo mínimo histórico en el promedio ponderado del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) del Banco Central de Costa Rica (BCCR), desde diciembre 2007.

La apreciación de la moneda local golpea directamente los ingresos de quienes ganan en dólares y, al mismo tiempo, eleva los costos de las empresas generadoras de divisas, como reiteran cámaras y organizaciones empresariales.

Las compañías de capital extranjero, en su mayoría localizadas en zona franca, están entre las golpeadas por la actual situación cambiaria, al igual que las compañías locales exportadoras y las vinculadas al turismo.

Efecto en las familias

Valery Castro cuenta que la caída de su poder adquisitivo la obligó a cambiar de supermercado y ajustar su estilo de vida. En medio de este escenario, rescata un punto a favor: su pareja gana en colones, lo que amortigua el golpe.

Este caso no es aislado. Jéssica Barrantes, consultora en Recursos Humanos y mentora de empleabilidad ejecutiva, advierte de que las multinacionales enfrentan una fuerte presión de sus colaboradores por el impacto de un dólar más barato.

Las razones van desde dificultades para cubrir gastos básicos —como alimentos, alquiler o colegiaturas— hasta la reducción de la capacidad de ahorro.

“Hay casos de personas que han tenido que moverse (a vivir) a lugares más sencillos porque simplemente ya no pueden pagar. Ganan exactamente igual (en dólares) pero ya no pueden pagar los alquileres que tenían antes”, expone la especialista.

La posibilidad que analiza Castro —buscar un empleo en colones— ya impacta a las empresas que pagan en dólares. “Hay fuga de talentos”, afirma Barrantes.

Jéssica Barrantes, consultora en Recursos Humanos

Presión en las empresas

“Hay una presión importante”, insiste la especialista, basada en conversaciones con directores de Talento Humano de multinacionales. Además del impacto en los colaboradores, varias empresas reportan una caída en sus ganancias por el tipo de cambio.

Según Barrantes, el régimen de zonas francas concentra cerca del 35% de las compañías generadoras de dólares en el país.

Ahí operan la mayoría de multinacionales. Al cierre del 2024, este sector registró 197.038 empleos, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

La Asociación de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) destaca que el principal impacto del tipo de cambio se refleja en la estructura de costos, especialmente en empresas que reciben ingresos en dólares pero tienen gastos en colones, como pago de salarios y compra de insumos.

“Entre más se deprecie el dólar, más se encarece la operación local en términos relativos. Para pagar la misma planilla y el mismo número de empleados, las empresas deben enviar cada vez más dólares, haciendo que sus operaciones se vean mal comparadas a sus empresas hermanas en otros países”, indica Azofras.

La organización empresarial señaló que en los últimos tres años, la creación de nuevos empleos en zona franca viene disminuyendo.

“Nuestras estimaciones son que en el 2025 se perdió una importante cantidad de empleos en el sector servicios”, afirma la gremial.

En términos de manufactura, esto también presiona el precio final de los productos, que se vuelven menos competitivos frente a los elaborados en plantas de otros países.

El sector ya muestra señales de desaceleración. Según el índice mensual de actividad económica (IMAE), en enero los regímenes especiales, que incluyen zonas francas, crecieron un 9,8% interanual, lo cual significa seis meses consecutivos de desaceleración. En julio del 2025 el crecimiento era de 18,4%.

Barrantes lo resume como una paradoja: trabajar en zona franca sigue siendo atractivo por salarios superiores al promedio, pero la apreciación del colón erosiona ese beneficio.

En 2024, el salario bruto mensual promedio en el régimen especial fue de $2.319, frente a $1.169 del promedio nacional, de acuerdo al informe Zona Franca, 35 años construyendo valor para Costa Rica, presentado por Procomer en agosto del 2025.

Incidencia en decisiones de inversión

Procomer reconoce que la apreciación del colón presiona los costos, especialmente en planillas y compras locales.

Su gerenta general, Laura López, advierte de que este entorno influye en decisiones de inversión.

“El comportamiento del tipo de cambio es un factor que, según han manifestado las empresas con las que mantenemos diálogo constante, puede incidir en los planes de inversión, particularmente en la evaluación de proyectos de inversión o reinversión, debido a su impacto en los costos operativos ”, asegura López.

Marianela Urgellés, directora general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), plantea el mismo panorama y aclara que no es una lectura teórica.

“Es lo que estamos escuchando de forma recurrente en nuestras conversaciones con las empresas apoyadas. En ese sentido, el comportamiento del tipo de cambio sí incide en los planes de inversión de las multinacionales ”, enfatiza.

Urgellés aclara que dicha tendencia no provoca cierres de forma directa, pero sí pesa cada vez más en decisiones estratégicas.

Azofras agrega que este contexto limita la expansión de las compañías y frena proyectos que podrían generar empleo.

Aun así, Laura López subraya que Costa Rica mantiene crecimiento en la inversión extranjera directa, lo que confirma su atractivo.

Luis Vargas, economista e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), percibe cautela en las compañías.

“Las empresas están pausando decisiones de inversiones y contratación porque están recibiendo menos colones y no saben cuál será el efecto rebote. Hay efectos reales”, afirma.

Impacto en dispositivos médicos

El sector de dispositivos médicos —principal exportador del país— también resiente el impacto de la caída del dólar. En 2025, esta industria representó el 47% de las exportaciones estimadas en más de $22.000 millones.

En el país hay casi 100 empresas extranjeras en este sector, según Procomer.

Jimena Fletes, directora ejecutiva del Clúster de Dispositivos Médicos (MDC, siglas en inglés), señala que la situación del precio del dólar genera presiones sobre los costos operativos de las empresas exportadoras.

Ante este escenario, mantienen espacios de diálogo con autoridades y actores clave para visibilizar estos efectos y aportar insumos técnicos que contribuyan a la toma de decisiones país.

Fletes destaca el impulso de iniciativas orientadas a la mejora de la productividad, el desarrollo de talento y el fortalecimiento de la cadena de valor, entre los mecanismos para mitigar los efectos de este tipo de coyunturas y sostener la competitividad de Costa Rica como destino de inversión.

Presión en la competitividad

Marianela Urgellés, de Cinde, explicó que desde la interlocución directa que sostienen con las empresas multinacionales, la apreciación sostenida del colón está generando una presión real sobre la competitividad de las operaciones de inversión extranjera directa en Costa Rica.

Ese efecto es más agudo en operaciones intensivas en talento humano, particularmente en servicios corporativos, centros de soporte y funciones compartidas.

Urgellés señala que sectores de mayor sofisticación, como ciencias de la vida o manufactura avanzada, tienen más capacidad de absorción, pero tampoco quedan al margen de este contexto, puesto que sus presupuestos también se incrementan respecto las operaciones en otros países.

“Lo que estamos observando es un tipo de cambio apreciado en un contexto donde los costos locales siguen presionando: infraestructura, conectividad, seguridad, disponibilidad y costo de talento. Cuando esas variables se acumulan, Costa Rica se encarece frente a los mercados con los que compite directamente por nuevas inversiones, reinversiones y expansión de operaciones”, asegura Urgellés.

Alberto Arguedas, director ejecutivo de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (Amcham), admite que la situación actual preocupa por los efectos sobre la competitividad del país.

El 23 de febrero, el entonces presidente de Amcham, Juan Carlos Chavarría, indicó a La Nación que la baja en el precio de la divisa respecto a la moneda local genera una compresión de márgenes para las empresas que facturan en dólares pero enfrentan costos crecientes en moneda local, como salarios y alquileres.

Como consecuencia inmediata, las compañías han comenzado a renegociar contratos, ajustar estructuras de costos y postergar decisiones estratégicas de inversión o expansión debido a la incertidumbre cambiaria.

El expresidente del BCCR, Rodrigo Cubero, señala que la apreciación cambiaria tiene un impacto severo en los costos de las empresas multinacionales, con menor efecto en aquellas que son más intensivas en capital que en mano de obra.

Como efecto, Cubero estima que en las empresas hay un estancamiento en los niveles de empleo.

“Esto (baja del precio del dólar) genera un efecto muy negativo y perjudicial. Está generando un problema muy serio más allá de la empresas multinacionales (...). Estamos viendo la muerte silenciosa de empresas, otras han reducido operaciones y empleos”, asegura.

El economista indica que el impacto se percibe a través del tiempo y que este puede tener efectos duraderos.

Presión al Banco Central

Un planteamiento constante de los empresarios y cámaras empresariales al Banco Central es que reduzca la tasa de política monetaria (TPM) para frenar la caída del dólar, reducir las tasas de interés en colones e impulsar la economía en un contexto de inflación negativa.

Sin embargo, este jueves la Junta Directiva del Central decidió mantener la TPM en 3,25%.

Arguedas detalla que Amcham, además de la baja de la TPM, ha solicitado acciones para moderar mayores presiones de apreciación y otras decisiones orientadas a preservar condiciones adecuadas para la inversión, la producción y el empleo formal.