¿Busca trabajo? Conozca las vacantes que Boston Scientific tiene disponibles

En setiembre pasado, Boston Scientific anunció la apertura de su nuevo Costa Rica Global Hub, ubicado en la Zona Franca América, en Heredia.

La empresa de dispositivos médicos Boston Scientific anunció nuevas oportunidades laborales en sus operaciones ubicadas en America Free Zone (AFZ), Coyol y Heredia.

Según una publicación reciente en su página de Facebook, las vacantes disponibles en AFZ son para los puestos de Sr. Financial Analyst, Data Engineer III y DevOps Engineer II.

En la planta de Coyol, la compañía busca talento en Manufacturing Engineering, mientras que en Heredia requiere profesionales para los cargos de R&D Engineer Sr. y Manufacturing Engineer III.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y aplicar a los puestos disponibles a través de este enlace.

Recientemente, una noticia de La Nación expuso que Boston Scientific encabeza la lista de las empresas de dispositivos médicos con mayores niveles de exportaciones, durante 2024 y el primer semestre de 2025, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).