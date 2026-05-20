¿Brasil puede ser el próximo proveedor mundial de tierras raras?

Brasil tiene más de 20 millones de toneladas de tierras raras, según estimativas del Servicio Geológico estadounidense (USGS).

Brasilia, Brasil. Ocultas bajo el suelo, millones de toneladas de tierras raras en Brasil despiertan interés mundial, con Estados Unidos a la cabeza. Para algunos se trata del nuevo oro brasileño, pero la bonanza parece distante.

Indispensables para fabricar desde autos eléctricos hasta misiles, estos 17 elementos abundan en la tierra, pero China concentra las mayores reservas y la tecnología para procesarlas.

Hoy la producción brasileña es insignificante, mientras el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva trata de incentivar su desarrollo y a la vez mantener el control sobre este maná financiero.

¿Puede Brasil convertirse en un nuevo proveedor mundial? A continuación algunas respuestas clave.

¿De qué tamaño es el tesoro?

Brasil tiene más de 20 millones de toneladas de tierras raras, según estimativas del Servicio Geológico estadounidense (USGS). Es la segunda mayor reserva mundial detrás de China y muy por delante del tercer país: India, con 6,9 millones de toneladas.

Pero la exportación es marginal. El gigante sudamericano exportó 20 toneladas en 2024, una tajada diminuta de una producción mundial estimada ese año en 390.000 toneladas por el USGS. China concentra alrededor de dos terceras partes del total.

¿Por qué se produce tan poco?

Los elementos de tierras raras, tales como el neodimio y el praseodimio, aparecen en arenas, arcillas o rocas junto a otras decenas de compuestos y deben ser separados en un proceso costoso.

“En la transición entre lo que extraemos de la tierra y el óxido (de tierras raras), que sería de un 99,9% de pureza, hay por lo menos 400 procesos industriales”, explicó Pablo Cesario, presidente del Instituto Brasileño de Minería (IBRAM), que representa a las principales empresas del sector.

“Podemos hacer eso a escala de laboratorio. Lo que no tenemos, y casi nadie en el mundo tiene, es esta tecnología de procesamiento a escala industrial”, detalló Cesario en una conferencia de prensa virtual.

Por esto, se necesita “infraestructura”, “investigación tecnológica” y un suministro de energía más barato y cuantioso, anticipó Julio Nery, director de asuntos mineros del IBRAM.

¿Quién corre detrás de las tierras raras?

Estados Unidos encontró en Brasil una oportunidad para desafiar la posición dominante china en el mercado de tierras raras. “Vemos Brasil como un lugar que tiene potencial para miles de millones en inversiones de Estados Unidos. Ya estamos en ese camino, con más de $600 millones invertidos”, dijo a la prensa un vocero de la embajada estadounidense, con su nombre bajo reserva, durante un evento con inversores en marzo.

Durante el encuentro, Washington firmó un memorando de entendimiento con el estado de Goiás (centro-oeste) para incentivar la minería de tierras raras. Y en abril la empresa estadounidense USA Rare Earth, compró por unos $2.800 millones de Serra Verde, la empresa que opera en Goiás la única mina en fase de producción en Brasil.

Australia también está presente en Brasil con la compañía Foxfire Metals, mientras China tiene participación en un proyecto en la Amazonía brasileña, según el IBRAM.

¿Qué papel desempeña el gobierno?

El presidente Lula se ha mostrado dispuesto a “hacer acuerdos con todos los países”, pero subraya que “nadie, excepto Brasil, será dueño de (su) riqueza”.

El izquierdista tendió esta semana la mano al presidente Donald Trump para que se “asocie” con Brasil en la exploración de tierras raras, días después de reunirse en la Casa Blanca con el estadounidense, con quien mantiene una relación de altibajos.

Paralelamente, la cámara baja del parlamento aprobó este mes un proyecto de ley que ofrece incentivos fiscales al sector privado para explotar este sector a la vez que refuerza el control estatal. El texto da al Ejecutivo poder de veto sobre acuerdos con empresas extranjeras por razones de “seguridad económica o geopolítica”, lo que disgusta al sector privado.

“Lo que está escrito allí es que el gobierno tiene la última palabra en todo. Y eso es una preocupación”, dijo Pablo Cesario. “La expectativa es que cambie en el Senado”, donde será debatido en una fecha por definir, agregó el jefe del gremio.