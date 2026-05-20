Economía

¿Brasil puede ser el próximo proveedor mundial de tierras raras?

Indispensables para fabricar desde autos eléctricos hasta misiles, estos 17 elementos abundan en la tierra, pero China concentra las mayores reservas

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Por AFP
Tierras raras, minerales estratégicos
Brasil tiene más de 20 millones de toneladas de tierras raras, según estimativas del Servicio Geológico estadounidense (USGS). (Shutterstock/Shutterstock)







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