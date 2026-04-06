Brasil anuncia medidas contra aumento de combustibles por guerra en Oriente Medio

Brasil importa cerca del 30% del diésel que consume y depende fuertemente de ese combustible.

Brasilia, Brasil. El gobierno de Brasil anunció este lunes medidas para frenar el alza de precios de combustibles provocada por la guerra en Oriente Medio, que amenaza con incrementar la inflación antes de las elecciones generales de octubre.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmará un paquete de disposiciones que incluye subvenciones al diésel, exenciones impositivas al biodiésel y subsidios a la importación de gas licuado.

También ofrecerá líneas de crédito para el sector aeronáutico y suprimirá los impuestos al queroseno de aviación, ante la expectativa de que el aumento de los combustibles dispare los precios de los pasajes.

El gobierno anunció además un endurecimiento de las penas para casos de aumentos abusivos. “Brasil es uno de los países menos afectados por una crisis geopolítica que no se originó aquí”, afirmó el ministro de Hacienda, Dario Durigan, en una conferencia de prensa en la que enumeró las medidas.

Aun así, Lula “nos ha encomendado minimizar el costo de la guerra en el país”. Brasil es un gran exportador de petróleo y ha desarrollado una industria de biocombustibles y energías limpias que lo protege en parte de la crisis generada por el conflicto en Oriente Medio.

Pero importa cerca del 30% del diésel que consume y depende fuertemente de ese combustible, ya que su red logística se basa principalmente en el transporte de cargas por camión. El diésel en las gasolineras brasileñas aumentó casi un 24% desde el inicio de la guerra a fines de febrero, según la Agencia Nacional de Petróleo.

Se teme un impacto en la cadena de costos que encarezca los fletes y productos básicos como los alimentos, con efectos también sobre el agronegocio, el sector más dinámico de la economía del país. Brasil es el primer exportador mundial de carne vacuna, soja y azúcar, entre otros productos.

Crítico de la guerra que lanzaron Israel y Estados Unidos contra Irán, Lula afirmó la semana pasada que hará lo necesario para que “la guerra de (Donald) Trump y (Benjamin) Netanyahu no aumente el precio de los frijoles” en Brasil.

El mandatario de 80 años buscará la reelección en octubre en un contexto de creciente presión inflacionaria. Encuestas recientes muestran un empate técnico en segunda vuelta entre Lula y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

Los sondeos señalan que el aumento de precios es una de las principales preocupaciones de los votantes. La inflación prevista para 2026 subió de 4,31% a 4,36%, según el boletín Focus publicado este lunes por el Banco Central, cuarta semana consecutiva al alza aunque dentro de las metas fijadas por las autoridades monetarias.