Economía

Brasil anuncia medidas contra aumento de combustibles por guerra en Oriente Medio

El diésel en las gasolineras brasileñas aumentó casi un 24% desde el inicio de la guerra a fines de febrero

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Por AFP
Brasil importa cerca del 30% del diésel que consume y depende fuertemente de ese combustible. (SIMON MAINA/AFP)







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