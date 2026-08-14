BN Fondos prepara fondo de inversión ligado al precio del oro: conozca los detalles

A inicios de este año, el precio del oro alcanzó un valor récord, incluso superando los $5.000.

BN Fondos se prepara para lanzar al mercado un fondo dirigido a inversionistas que deseen invertir en una cartera compuesta por ETFs (Exchange Traded Funds) con exposición al precio del oro.

Los Exchange Traded Funds (ETF) son fondos cuyo rendimiento depende de la evolución de instrumentos como acciones, bonos y materias primas. En este caso, el BN ETF Gold tendrá exposición al comportamiento del oro, considerado un activo de refugio.

En un comunicado de Hecho Relevante, publicado el 11 de agosto, BN Fondos informó que cumplió con los requisitos para la autorización de Oferta Pública e inscripción en el Registro Nacional de Valores del Fondo de Inversión BN ETF Gold.

¿Cómo funciona y a quién se dirige?

Este nuevo fondo de inversión tiene como objetivo replicar el comportamiento del precio del oro mediante los ETF que adquiere, denominados en dólares, con una estrategia de inversión principalmente pasiva. El monto mínimo de inversión inicial y el saldo de permanencia es de $100, con la posibilidad de realizar aportes adicionales desde $1.

Según el prospecto de este producto, el instrumento está dirigido a clientes con un horizonte de inversión de largo plazo que, por lo tanto, deseen mantener su dinero invertido durante un plazo no menor de cinco años, con un perfil de riesgo balanceado.

“(BN ETF Gold) está dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo balanceado, es decir, que están dispuestos a asumir pérdidas en el corto y mediano plazo, con el propósito de obtener un rendimiento superior al de mercado en el mediano y largo plazo”, indicó la subsidiaria del Banco Nacional.

BN Fondos también destacó que el instrumento puede resultar atractivo para inversionistas que buscan diversificar su portafolio, incorporando exposición a mercados internacionales y a activos con un comportamiento diferente al de instrumentos tradicionales de renta fija o variable.

¿Cuándo comienza a operar?

El lanzamiento de BN ETF Gold está previsto para el último cuatrimestre de 2026, detalló la entidad. En las próximas semanas, BN Fondos anunciará la fecha oficial a partir de la cual los inversionistas podrán acceder a esta alternativa de inversión.

Además de los ETF expuestos al precio del oro, el fondo también podrá adquirir valores de deuda del sector público de Estados Unidos y de Costa Rica. El instrumento no posee ni invertirá en oro físico, según detalló BN Fondos.

La mayor parte de la cartera del fondo, hasta un 99%, se gestiona de forma pasiva mediante los ETF que adquiere. Sin embargo, para administrar su liquidez, el fondo podrá invertir hasta un 10% de sus activos totales en valores de deuda de Costa Rica o Estados Unidos, lo que requiere una gestión activa.

Este fondo invierte en ETF que adquieren oro físico y que, para valorar sus activos, utilizan el LBMA Gold Price, la cotización de referencia global de ese metal precioso.

Según el prospecto, el fondo es abierto, por lo que permite solicitar el reembolso de las participaciones entre dos y cinco días hábiles a partir del día hábil siguiente de presentada la solicitud de retiro de los recursos.

De acuerdo con la institución financiera, no se aplicará una comisión de salida, pero podrá cobrar una comisión máxima de entrada de hasta el 2% por cada orden de suscripción del inversionista.

Por su parte, la comisión de administración máxima será del 5% anual sobre el valor neto de los activos del fondo de inversión. La entidad podrá fijarla por debajo de ese límite una vez al mes.

Precio al alza

En los últimos años, el precio del oro ha tendido al alza. Al 12 de agosto, el precio de cierre por onza troy alcanzó $4.426, tras terminar el año pasado en $4.367, según cifras del LBMA Gold Price.

Estos valores son considerablemente más altos que los registrados años atrás, cuando la cotización del metal apenas superaba los $2.000. En 2026, incluso, el precio ha llegado a rozar los $5.500.

“El oro ha sido tradicionalmente reconocido como un activo refugio que puede contribuir a diversificar los portafolios de inversión y complementar estrategias de largo plazo. Sin embargo, para muchos inversionistas el acceso a este mercado puede resultar complejo debido a los montos requeridos, la operativa de mercados internacionales o la necesidad de adquirir instrumentos especializados”, aseguró la entidad.

En el prospecto, BN Fondos explicó que el precio del oro se mueve constantemente debido a varios factores, como la oferta y la demanda, la política monetaria, la inflación y la estabilidad económica global.

De igual forma, BN Fondos añadió que el oro normalmente es menos volátil que las acciones. Sin embargo, la entidad enfatizó que el comportamiento pasado del precio del oro no garantiza que su dinámica futura será similar, por lo que no se pueden garantizar rendimientos.

A este nuevo producto se suman otros dos lanzados por BN Fondos a inicios de 2025, con una estructura similar. Se trata de dos fondos de inversión con ETF atados al rendimiento del bitcóin (BN ETF Bitcóin), la principal criptomoneda del mercado, y al índice S&P 500 (BN ETF 500).

El 29 de abril, la entidad informó que los fondos de bitcóin y del S&P 500 ya sumaban cerca de 2.500 inversionistas en Costa Rica. Un análisis de la subsidiaria del Banco Nacional indicó que el perfil predominante de los inversionistas corresponde a hombres de alrededor de 41 años.