Economía

BN Fondos prepara fondo de inversión ligado al precio del oro: conozca los detalles

El Fondo de Inversión BN ETF Gold requerirá inversión mínima de $100

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Por Luis Enrique Brenes
El precio del oro superó este martes la barrera histórica de los $4.000 por onza, impulsado por una combinación de factores estructurales y coyunturales en los mercados internacionales.
A inicios de este año, el precio del oro alcanzó un valor récord, incluso superando los $5.000. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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