Banco Nacional evalúa si exdirectivos deben asumir costo de investigación confidencial sobre elección de gerenta

El presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, Marvin Arias, indicó que analizan si los exdirectores de la entidad deberán asumir el pago de una investigación ordenada por ellos sobre el nombramiento de la gerenta general de la entidad, Rosaysella Ulloa.

El 29 de agosto pasado, la Junta Directiva que comandaba en ese momento al Banco Nacional de Costa Rica (BN) por encargo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, ordenó una investigación confidencial sobre el proceso de nombramiento de la gerenta general, Rosaysella Ulloa.

Este grupo fue cesado luego, debido a un fallo de la Sala Constitucional que reinstaló al anterior órgano directivo que había sido destituido por el Consejo de Gobierno.

El costo de la investigación se estima en ¢10 millones (unos $20.000) y la factura podría ser cobrada a las personas que la ordenaron.

El presidente de la actual Junta Directiva, Marvin Arias, confirmó a La Nación que conocieron sobre la existencia de la investigación, calificada como “preliminar”, en la sesión del martes 28 de octubre.

El informe de la pesquisa, del cual tiene copia este diario, fue presentado al banco el 15 de octubre por Ronald Gutiérrez Abarca, abogado del bufete BDS Asesores Jurídicos, que brinda servicios legales al banco estatal.

Según Arias, la investigación fue ordenada en una sesión privada y confidencial. De acuerdo con el informe, la Directiva solicitó el análisis al bufete el 29 de agosto.

Ahora, el directorio restituido por la Sala IV tomó la decisión de analizar el proceso de pago del estudio tras conocer que los resultados del estudio de BDS Asesores Jurídicos arrojaron que el proceso de nombramiento de Ulloa no tiene indicios para anularlo.

“Tomamos un acuerdo que la (Dirección) Jurídica analice si el costo de ese estudio le corresponde cancelarlo a quienes tomaron la decisión, porque según el criterio de la Junta Directiva estaba sobrando solicitar ese trabajo”, apuntó Arias.

“Se va a determinar cuánto fue el costo final, pero nos hablan de alrededor de ¢10 millones”, señaló.

LEA MÁS: Sala IV restituye a Junta Directiva del Banco Nacional removida por el Gobierno

Además, Arias explicó que la actual Junta Directiva halló procesos y acuerdos promovidos por los anteriores directivos, entre ellos cambios estructurales y nuevas contrataciones, los cuales ya fueron revocados.

La Directiva nombrada por el presidente Rodrigo Chaves estuvo a cargo del Banco Nacional, el más grande de Costa Rica, entre el 28 de mayo y el 10 de octubre anterior.