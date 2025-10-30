Economía

Banco Nacional evalúa si exdirectivos deben asumir costo de investigación confidencial sobre elección de gerenta

Banco Nacional contrató abogados externos para analizar proceso de nombramiento de Rosaysella Ulloa.

Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
Ex junta directiva Banco Nacional
El presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, Marvin Arias, indicó que analizan si los exdirectores de la entidad deberán asumir el pago de una investigación ordenada por ellos sobre el nombramiento de la gerenta general de la entidad, Rosaysella Ulloa. (Alonso Tenorio)







