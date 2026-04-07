Economía

Cambio en banca de Costa Rica: Requisito de capital para nuevos bancos cae casi un 30%

BCCR redujo el monto del capital mínimo requerido de operación para la banca privada y financieras no bancarias

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Por Luis Enrique Brenes
El precio de divorciarse en Costa Rica. Divorcio. Economía del divorcio
El acuerdo de la Junta del BCCR también plantea buscar espacios de coordinación con autoridades de regulación y supervisión financiera, con el fin de mejorar la eficiencia del sistema. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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