Economía

Banco Central alerta por signos de sobreendeudamiento en tarjetas y consumo en colones

Banco Central detectó un incremento en la morosidad en consumo y tarjetas en colones. ¿Sabe cuándo se considera que una persona está sobreendeudada? Descúbralo aquí

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Tarjetas de crédito premium de distintos bancos en Costa Rica, reflejando exclusividad y beneficios financieros para clientes de alto poder adquisitivo.
A diciembre de 2025, 1,3 millones de personas físicas mantenían deudas en tarjetas de crédito. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MorosidadCartera de créditoSobreendeudamientoBanco CentralBCCRColones
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.