Banco Central admite que su política monetaria incide en la inflación negativa

La inflación acumula 39 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central, fijado entre 2% y 4%.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) reconoció que el impacto de sus decisiones de política monetaria, tomadas por su junta directiva, y de la apreciación del colón frente al dólar influyen en la inflación negativa de Costa Rica.

Según el acta 6332-2026, en la que se discutió el Informe Mensual de Coyuntura Económica de julio, la inflación negativa se explica por factores globales, como el precio del petróleo, aunque otros aspectos domésticos también inciden.

Alonso Alfaro, economista jefe del Banco Central, aseguró que, entre los elementos locales que impactan la inflación, destacan dos: la política monetaria del emisor y el tipo de cambio del dólar.

“(...) tienen un aporte negativo, pero ligeramente negativo, cercano a cero, y lo que incide más son otros factores, especialmente los globales ”, afirmó Alfaro, quien agregó que estos últimos son los elementos más importantes para explicar los valores negativos de la inflación.

A julio pasado, el indicador sumó 15 meses consecutivos por debajo de cero y 39 mediciones seguidas fuera del rango de tolerancia alrededor de la meta del Banco Central.

Ante una consulta de la directiva Marta Soto sobre si la posición de política monetaria ha contribuido a que la inflación se ubique por debajo de cero, Alfaro respondió que sí tiene una incidencia a la baja en el indicador.

“ La respuesta es sí, incide a la baja. De nuevo, es pequeño en comparación con los otros factores, especialmente globales (...) pero su interpretación sí es la correcta, sí es en esa dirección ”, agregó el economista jefe del BCCR.

Soto señaló que “pareciera que nuestra postura (de política monetaria) ha sido restrictiva”, a lo cual Alfaro respondió que “es ligeramente restrictiva”. El economista en jefe enfatizó, sin embargo, que se trata de un análisis realizado después de haber tomado las decisiones.

Durante la sesión, el directivo Jorge Guardia señaló: “Si hubiéramos seguido una estricta teoría o práctica de metas de inflación, hubiéramos tenido que tener una política monetaria mucho más expansiva para alcanzar las metas”.

¿Qué dijo el presidente del Banco Central?

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, coincidió con la afirmación, aunque enfatizó en que eran aspectos que no conocían cuando tomaron la decisión de política monetaria. “(...) siempre fue prospectivo, con la información que teníamos”, aseveró.

En relación con el precio del dólar, Madrigal agregó, refiriéndose a argumentos del directivo Juan Robalino, que el tipo de cambio nominal hace que la inflación sea más baja de lo que hubiese sido en ausencia de la apreciación del colón.

“(...) es uno de los argumentos más fuertes de don Juan Andrés en otras discusiones, que el tipo de cambio ha ayudado a la deflación que hemos tenido”, comentó el presidente del ente emisor.

En esa misma línea, Alfaro puso como ejemplo los vehículos nuevos y otros productos o servicios que se comercializan en dólares. Explicó que la apreciación del colón hace que sus precios en moneda nacional sean menores y que eso se refleje en el índice de precios al consumidor (IPC).

El tipo de cambio cerró este martes en ¢450,17 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), administrado por el Banco Central.

El valor de la moneda extranjera acumula cuatro años de tendencia a la baja. Incluso, durante este año, la divisa rompió contantemente el precio mínimo, como el lunes cuando su valor fue de ¢449,89.

Inflación menos negativa

Desde marzo, la inflación, medida por la variación interanual del IPC del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), muestra valores cada vez menos negativos, aunque ya suma 15 meses consecutivos por debajo de cero.

El indicador también acumula 39 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central, fijado entre 2% y 4%, nivel que la inflación alcanzó por última vez en abril de 2023. La meta central de la entidad es del 3%.

Al analizar la evolución de la inflación durante el 2026, enero cerró con una variación de -2,53%. La caída del indicador se profundizó en febrero, cuando llegó a -2,73%, pero a partir de marzo inició una recuperación gradual hasta ubicarse en -0,28% en julio.

Alfaro explicó, en la sesión del ente emisor, que, en el segundo trimestre, el factor que explica que la inflación sea cada vez menos negativa es el menor impacto de los factores domésticos y globales.

El INEC anunció recientemente que actualizó la canasta de bienes y servicios utilizada para calcular la variación de los precios en Costa Rica.

Como parte de la revisión metodológica, la institución incorporó 43 bienes y servicios, entre ellos el cuidado de personas en el hogar, los servicios de psicología, el whisky, el pasaporte y el seguro obligatorio para vehículos, y excluyó otros 30, como los servicios de pediatría, los peajes, las fotocopias, el queque y el repollo.