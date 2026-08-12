Economía

Banco Central admite que su política monetaria incide en la inflación negativa

Pese a que lo que más influyente son los factores globales, la inflación negativa también responde a las decisiones del BCCR

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Por Luis Enrique Brenes
Banco Central de Costa Rica (BCCR)
La inflación acumula 39 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central, fijado entre 2% y 4%. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Banco CentralInflaciónTipo de cambioTPMPolítica monetaria
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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