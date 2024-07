Rocío Aguilar sobre BP: ‘Sería bueno que intervención del gobierno genere mejores directores’

El Banco Popular (BP), la cuarta institución bancaria más grande del país, está en irregularidad financiera 1 porque la Sugef le asignó dicha calificación, en enero pasado, a raíz de debilidades a nivel de gobierno corporativo.

La superintendenta consideró necesario discutir una reforma legal en el Banco Popular para avanzar a un fortalecimiento en la gobernanza de la institución. A continuación un extracto de la entrevista con Aguilar, en la que también participó Alexander Arriola, director general de Supervisión de la Sugef.correctiva, dijo la funcionaria.

La superintendente consideró necesario discutir una reforma legal en el Banco Popular para avanzar a un fortalecimiento en la gobernanza de la institución. A continuación un extracto de la entrevista con Aguilar, en la que también participó Alexander Arriola, director general de Supervisión de la Sugef.

Rocío Aguilar sobre el Banco Popular

― ¿Por qué consideraron que la irregularidad asignada al Banco Popular es por situaciones leves? Copiado!

― Viene de la misma normativa, cuando se está en nivel de irregularidad 1 es porque son temas perfectamente corregibles. No estamos frente a una situación de haya que cambiar el giro del negocio, una gran capitalización o temas mucho más gruesos. Si hubiéramos estado en presencia de temas más graves nos lleva a otro tipo de irregularidad.

LEA MÁS: Banco Popular cae en irregularidad financiera por debilidades en Directiva

― ¿Por qué se ha complicado solventar las debilidades de gobierno corporativo en el Popular? Copiado!

― El tema de gobernanza es muy importante en todas las entidades. Esto es finalmente lo que puede llevar o no a una entidad a tener problemas. Por ejemplo, la inoperancia en líneas de defensa, directores que no sean idóneos, no entiendan el negocio, o que la conformación en conjunto (de la junta directiva) no sea adecuada.

“El éxito de una entidad depende del compromiso desde la más alta dirección por los riesgos y estrategias. Es vital, si no existe sería un accidente que la cosa salga bien.

“De todos los temas que vemos, la calidad del gobierno corporativo va a tener una incidencia en los demás riesgos. Un mal gobierno corporativo no va a tener el compromiso para afrontar los riesgos del mercado y de liquidez. Para nosotros es vital.

“Ahora, hay entidades que por su naturaleza jurídica anteponen sus leyes, ha pasado en el sector cooperativo (...) En este caso del Banco Popular, por la forma en que se eligen a los directores es la segunda ocasión en que no se logra la conformación de la Junta a partir de las propuestas de la Asamblea de Trabajadores”.

― ¿La injerencia política del gobierno complica la supervisión del Banco Popular? El Poder Ejecutivo nombra tres directores y ratifica a los cuatro propuestos por la Asamblea de Trabajadores. Copiado!

― Sería buenísimo que la intervención del Gobierno venga a generar mejores directores.

“No podemos pasarnos la vida entera en oficios que van y oficios que vienen indicando: ‘no lo voy a aplicar una medida por un tema retroactivo’. Creo que es momento, ojalá se pueda hacer con mucha paz, en donde se planteen reformas importantes a la integración de estos órganos (de dirección).

“Debemos asegurarnos que sean órganos que cumplan a cabalidad con la normativa. Y no solo porque la reglamentación lo exige, sino porque conduce a que una entidad pueda tener mayor éxito”.

LEA MÁS: Presidente del Banco Popular nombrado por Gobierno incumple requisito de experiencia

Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Sugef. (JOHN DURAN)

― ¿Ustedes han planteado medidas para que la elección de los directores sea más idóneo? Copiado!

― Costa Rica con el acceso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) estableció el compromiso con los temas de calidad de gobierno corporativo y se supone que la integración (de la junta directiva) pase por un escrutinio para que no sea de carácter político.

“Al entrar en vigencia el tema de idoneidad y la exigencia de evaluaciones externas en entidades sistémicas, me parece que contribuye a que la solución se genere de una forma más inmediata.

“Hay que perfeccionar los procesos para exigir una mayor rendición de cuentas”.

― En materia de idoneidad hay temas de comprobación de capacidades, como tener ocho años en puestos de dirección. ¿Hay aspectos que el Banco puede enmendar? Copiado!

― Para eso se le exige a la propia entidad la emisión de políticas, que obviamente no se pueden apartar de la normativa nuestra. Hay temas que pueden ser solventables como reforzar conocimientos, pero otros que no se pueden solucionar. Es ahí donde se espera que un órgano de dirección responsable tome las decisiones.

“Hoy día las recomendaciones nuestras no son vinculantes. En el proyecto de ley de resolución bancaria, en la corriente legislativa, sí se le dan mayores poderes a la supervisión para ordenar medidas”.

― Con base en el plan de acción presentada por el Banco, ¿en qué momento se prevé pase de irregularidad a normalidad? Copiado!

― Se puede cumplir en que ya se emitió la regulación (interna) y como hacer tal cosa. Hasta que la Superintendencia no se satisfaga en otro proceso supervisor, de que la solución planteada generó el valor esperado, hasta ese momento no se modifica (la calificación).

― ¿La irregularidad 1 dada al Popular provoca riesgos a nivel financiero y económico? Copiado!

― Se identificaron las falencias y son corregibles. No estamos frente a cosas que no se puedan atender. Tampoco estamos frente a una entidad que tenga una debilidad patrimonial o de solvencia.

“En este caso, el nivel de solvencia contribuye a que el proceso (correctivo) se pueda llevar de manera ordenada y que efectivamente la entidad lo haga. Pero hay que tener presente que la ventaja competitiva de capitalización del Banco que tiene mes a mes, no es algo que esté garantizado para toda la vida. Hay diferentes proyectos que tratan de que ese aporte automático se redireccione a otros programas como pensiones.

“(Responde Alexander Arriola) Desde el punto de vista económico y de solvencia no encontramos nada que nos llamara la atención, esas dos categoría obtuvieron el mejor nivel de calificación. Los otros aspectos más cualitativos son totalmente solventables.

“El hecho de ponerle tanta atención al gobierno corporativo fue por lo ocurrido en el mundo a raíz de la crisis del 2008, cuando se determinó que no hay suficiente capital cuando los gobiernos corporativos son malos y cayeron entidades que se creían las más sólidas.

“El Banco Popular es un ornitorrinco extraño. Es público, pero no estatal. Sin embargo, el Poder Ejecutivo sí tiene mucha influencia”.

― La Sugef cuestionó a comienzo de año la idoneidad de 21 miembros de las subsidiarias del BP. ¿El plan de acción presentado por el Banco corrige esas debilidades? Copiado!

― (Responde Alexander Arriola) El tema específico de las subsidiarias es coordinado por las cuatro superintendencias (bancaria, valores, pensiones y seguros).

“El informe nuestro de gobierno corporativo llevaba puntos relacionados de oportunidades de mejora de composición de los comités de apoyo e información gerencial. La gama del plan de acción viene muy alineado a que nos permita asegurar una gestión razonable de las principales gestiones del órgano de dirección”.