“En cuanto a la morosidad aun cuando es razonable, se ve afectada por los atrasos en los créditos no readecuados o reestructurados a raíz de la covid sumado a los crédito que definitivamente se declaran morosos y no hay posibilidad de un reacomodo en plazo con periodos de gracias porque no existe viabilidad de salir adelante”, consideró Fernández.