Australia investiga a Facebook, TikTok y YouTube por el acceso de menores de 16 años

Australia prohibió en diciembre del 2025 que menores de 16 años utilicen las principales plataformas: YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram y Tik Tok.

Sídney, Australia. Facebook, YouTube y otros gigantes tecnológicos están bajo investigación por un posible incumplimiento de la ley australiana que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, dijo la autoridad reguladora del país este martes.

Australia prohibió en diciembre que menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de “los algoritmos depredadores” y del ciberacoso.

“Aunque las plataformas de redes sociales han tomado algunas acciones iniciales, me preocupa, por nuestro monitoreo del cumplimiento, que algunos puedan no estar haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana”, dijo Julie Inman Grant, comisionada del regulador de seguridad en línea de Australia.

Inman dijo que hay “preocupaciones significativas” de que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube puedan estar incumpliendo la prohibición.

Las posibles infracciones incluyen ofrecer “medidas insuficientes para prevenir la creación de nuevas cuentas de menores de 16 años”.

“Como resultado, ahora adoptamos una postura para reforzar la aplicación de la ley”, dijo.

“Esta reforma está deshaciendo 20 años de prácticas”, afirmó Inman.

“Estas plataformas tienen la capacidad de cumplir hoy y ciertamente esperamos que las empresas que funcionan en Australia cumplan con nuestras leyes de seguridad”, dijo.

“Pueden elegir hacerlo o enfrentarse a consecuencias cada vez más graves”, agregó la comisionada.

Cada vez más estudios sugieren que el bienestar de los adolescentes se ve afectado por pasar demasiado tiempo en línea.

Malasia, Francia, Nueva Zelanda e Indonesia están entre los países que ahora evalúan medidas similares a la australiana.

Las empresas tienen toda la responsabilidad de verificar que los usuarios en Australia tengan 16 o más años.

Algunas han dicho que implementarán herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de fotografías. Los usuarios jóvenes pueden demostrar su edad con un documento de identidad emitido por el gobierno.

‘Legalmente errónea’

Aunque la mayoría de compañías tecnológicas han aceptado cumplir con la ley australiana, también han advertido que la mano dura podría llevar a los adolescentes a rincones más oscuros y menos regulados de Internet.

Meta, matriz de Facebook e Instagram, aseguró en enero que los efectos iniciales de la norma “sugieren que no está cumpliendo con los objetivos de aumentar la seguridad y el bienestar de los jóvenes australianos”.

La empresa aseveró que padres y expertos estaban preocupados por el riesgo de que la prohibición aislara a los jóvenes de las comunidades en línea.

El sitio de foros de discusión en línea Reddit presentó un recurso legal contra la prohibición, que calificó como “legalmente errónea”.

La compañía estadounidense dijo tener serias preocupaciones en torno a la privacidad asociadas a la verificación de edad por parte de las plataformas, ya que la recolección de información personal creaba el riesgo de filtraciones o hackeos.

El recurso de Reddit está pendiente de ser estudiado por el Tribunal Supremo de Australia.