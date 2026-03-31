Economía

Australia investiga a Facebook, TikTok y YouTube por el acceso de menores de 16 años

El regulador de Australia investiga a las Big Tech por ‘medidas insuficientes’ en la prohibición de redes sociales a menores

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Por AFP
Redes sociales
Australia prohibió en diciembre del 2025 que menores de 16 años utilicen las principales plataformas: YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram y Tik Tok. (Shutterst/Shutterstock)







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