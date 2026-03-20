Economía

Atención viajeros: Subida de los boletos de avión es ‘inevitable’, advierte la IATA

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), agrupa a más de 360 aerolíneas que en conjunto concentran alrededor del 85% del tráfico aéreo mundial.

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Por AFP
Aeropuerto Juan Santamaría, amanecer
Las aerolíneas habían calculado que el combustible representaría el 26% de sus gastos en 2024, basándose en un precio de $88 por barril, pero este jueves alcanzó los $216 por el conflicto en Medio Oriente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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AFP

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