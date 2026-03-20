Atención viajeros: Subida de los boletos de avión es ‘inevitable’, advierte la IATA

Las aerolíneas habían calculado que el combustible representaría el 26% de sus gastos en 2024, basándose en un precio de $88 por barril, pero este jueves alcanzó los $216 por el conflicto en Medio Oriente.

París. La subida de los precios de los billetes de avión es “inevitable” debido al fuerte encarecimiento de los hidrocarburos a raíz de la guerra en Medio Oriente, afirmó este viernes el director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El precio del queroseno se ha duplicado desde que estalló el conflicto el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, superando incluso el alza de los precios del petróleo, indicó Willie Walsh durante una conferencia de prensa.

Las aerolíneas habían calculado que el combustible representaría el 26% de sus gastos en 2024, basándose en un precio de $88 por barril, pero este jueves alcanzó los $216.

Con márgenes medios del 4%, Walsh advirtió que las compañías no podrán absorber estos costos si la situación continúa, por lo que el aumento de los precios de los billetes es “inevitable”.

Esto, señaló, ya se observa en algunos mercados, particularmente en Estados Unidos. Varias aerolíneas europeas también han anunciado subidas en los vuelos de larga distancia.

Walsh comparó la magnitud de la crisis con la vivida tras los atentados del 11‑S, cuando la frecuentación de las líneas trasatlánticas se derrumbó durante algunos meses.

Durante este tipo de crisis “la gente sigue viajando, pero viajan menos tiempo”, apuntó, presagiando que los hoteles podrían sufrir un impacto mayor que las propias aerolíneas.

La IATA agrupa a más de 360 aerolíneas que en conjunto concentran alrededor del 85% del tráfico aéreo mundial.