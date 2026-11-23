La decisión del gobierno de Laura Fernández de archivar el ingreso de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico podría limitar las oportunidades comerciales del país en la región Asia-Pacífico. El país habría firmado esta misma semana la adhesión al tratado durante la XI reunión ministerial, que se inició este lunes en Vietnam .

El CPTPP está vigente desde diciembre del 2018 y reúne a Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.

La Nación consultó a los países miembros sobre su posición ante la decisión costarricense. A continuación, la lectura de las naciones que respondieron antes del cierre de edición.

La presidenta Laura Fernández decidió archivar el protocolo de adhesión al Acuerdo Transpacífico, tras cuatro años de negociaciones. El tratado se iba a firmar esta semana. (Jose Cordero/José Cordero)

Reino Unido: oportunidad desechada

El embajador británico en Costa Rica, Edward Stevens, señaló que el Reino Unido lamenta que Costa Rica haya decidido no firmar su adhesión al acuerdo .

“El acuerdo representa un mercado con un producto interno bruto (PIB) combinado de 13.000 millones de libras esterlinas ($17.000 millones), lo que ofrece oportunidades considerables para las empresas costarricenses”, indicó el diplomático.

Stevens dijo que su país valora la participación de Costa Rica en el proceso hasta ahora, y que siguen en conversaciones con el país y las demás partes sobre los próximos pasos .

La decisión de Fernández dejó de lado cuatro años de negociaciones, que incluyeron 100 reuniones de alto nivel, según el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

Costa Rica solicitó ingresar al acuerdo en agosto del 2022, durante el gobierno de Rodrigo Chaves. En noviembre del 2024, los países miembros invitaron formalmente al país a iniciar el proceso de adhesión.

El proceso de negociaciones técnicas concluyó en mayo pasado.

Canadá: Acuerdo tiene solidez y credibilidad

La Embajada de Canadá en Costa Rica manifestó que su país apoyó firmemente la solicitud de Costa Rica de unirse al CPTPP, al que califica comos una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con una población de casi 600 millones de personas y el 14,4% del PIB mundial.

“Cada economía puede tomar sus propias decisiones sobre cómo avanzar con el CPTPP. La solidez y la credibilidad del CPTPP se reflejan en el número de economías que buscan incorporarse a él , incluido Uruguay, que se encuentra inmerso en su propio proceso de adhesión”, indicó la sede diplomática.

Indonesia, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos también iniciaron reuniones preparatorias para sumarse al bloque, según información del gobierno británico.

La Embajada de Canadá apuntó que el acuerdo establece normas de alto nivel que brindan certeza a las empresas y ofrecen las mejores condiciones de acceso a varios mercados clave.

“ Para Canadá, el CPTPP ha respaldado nuestros esfuerzos de diversificación económica y ha hecho crecer nuestro comercio . En el 2025, las exportaciones canadienses a los socios del CPTPP alcanzaron los $67.128 millones (96.200 millones de dólares canadienses), un crecimiento del 76,2% en relación con el 2021″, resaltó la legación.

La decisión de Fernández

Laura Fernández anunció el archivo del protocolo de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés) el 28 de octubre, mediante un video grabado seis días antes.

Junto con la decisión anunció el despido de la entonces jerarca de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, quien lideró las negociaciones técnicas.

Entre los argumentos de la mandataria estuvieron la falta de información hacia los sectores productivos, aspecto que fue refutado por el Comex. Además, Fernández exigió hacer público el protocolo de adhesión, a pesar que la normativa vigente lo prohíbe.

Sin embargo, en días pasados, fuentes ligadas al proceso relataron a La Nación, bajo condición de anonimato, que la decisión está ligada a prioridades políticas del gobierno con miras a las próximas elecciones municipales.

El gobierno comunicó formalmente la decisión a los 12 integrantes del acuerdo el 13 de noviembre.

Costa Rica tiene tratados comerciales vigentes con seis miembros del CPTPP: México, Chile, Canadá, Reino Unido, Singapur y Perú.

La reunión ministerial se celebra en Hanói, Vietnam, del 23 al 27 de noviembre.

La oportunidad con Asia-Pacífico

Marco Vinicio Ruiz, exministro Comercio Exterior, dijo que Costa Rica perdió una gran oportunidad en su lucha por integrarse con el mundo, al declinar pertenecer a la zona de Asia-Pacífico por medio del Acuerdo Transpacífico.

El exjerarca consideró que el país necesita diversificar sus vínculos comerciales, especialmente ante las tensiones entre grandes economías, como Estados Unidos y la Unión Europea.

“Era muy importante que Costa Rica continuara teniendo un intercambio mucho mayor con los países que están liderando el crecimiento económico y cuya población está creciendo también aceleradamente, que son los países de Asia-Pacífico”, manifestó.

Ruiz agregó que Costa Rica necesita buscar otros mercados en momentos en que Estados Unidos promueve el regreso de empresas instaladas en el extranjero y el dinamismo de las zonas francas costarricenses se ha reducido.

“Aunque en el corto plazo (la decisión de archivar el CPTPP) puede dar réditos políticos al gobierno, en el largo plazo me parece que es una decisión equivocada”, señaló.

Una región con alto potencial

Jairo Hernández, exembajador de Costa Rica en Australia y Singapur, destacó el crecimiento económico de Asia-Pacífico y la importancia de que el país fortalezca sus vínculos con esa región.

Aunque reconoció que Costa Rica necesita mejorar su logística, incluido el puerto de Caldera, consideró necesario impulsar la promoción comercial.

“Ahora está incierto el panorma en el manejo de las relaciones comerciales con Asia-Pacífico. Nos quedan solo los tratados bilaterales, que no podrían ser suficientes; es una región con gran potencial a la que toca brindar mucha atención. El país debe hacer un éxamen de conciencia de lo que queremos con esta región”, destacó Hernández.

El exembajador también advirtió de que la forma en que se tomó la decisión podría afectar la imagen del país ante los socios comerciales.

“Pone en duda nuestra seriedad en las negociaciones comerciales internacionales”, añadió.

Hernández señaló que Costa Rica necesita definir una estrategia hacia Asia-Pacífico que incluya comercio y otras áreas de cooperación.

“Tenemos que priorizar hacia dónde queremos posicionarnos como país. Con Asia-Pacífico no solo es comercio, hay muchos campos”, indicó.

Comercio exterior se limitó

Juan Carlos Pérez Herra, politólogo y administrador, señaló que Asia-Pacífico representa cerca del 50% del PIB mundial y que los países del CPTPP concentran alrededor del 15%.

A su juicio, la dependencia comercial de Estados Unidos hace necesario diversificar los mercados, especialmente ante las políticas arancelarias de la administración estadounidense.

Pérez Herra destacó que Costa Rica ha logrado integrarse a cadenas de producción de dispositivos médicos y electrónica, pero consideró que archivar el acuerdo limita las posibilidades de avanzar en esa dirección y atraer inversión extranjera vinculada con Asia y países del Pacífico.

“El mayor desafío es evolucionar de una economía que está aprendiendo a incorporar productividad desde el exterior a difundirla al conjunto de la estructura productiva. Aislarnos de estos mercados nos aleja de las mejores prácticas en el tema y de modelos de encadenamientos exitosos que incorporan a las pymes y generan empleos de calidad”, afirmó.

Japón a la vista

Suyen Alonso, economista del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional (ANA), explicó que ingresar al CPTPP no garantizaba un aumento de las exportaciones, pero sí habría facilitado el acceso a mercados como Japón, el mercado más importante entre los 12 integrantes, según señaló.

La economista indicó que las oportunidades dependerían de cada sector y de las condiciones de acceso negociadas para bienes y servicios. También destacó la importancia de reforzar la atracción de inversión extranjera desde Japón, Singapur, Corea del Sur y Malasia.

Por su parte, Randall Arce, investigador del Cinpe, añadió que Costa Rica necesita recuperar su reputación internacional en materia de negociaciones comerciales.

El especialista recordó que el país forma parte del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), en el que participan algunas de esas economías.

Costa Rica es miembro del DEPA desde setiembre pasado. El acuerdo lo integran, además, Nueva Zelanda, Singapur, Chile y Corea del Sur.