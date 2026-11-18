Costa Rica comunicó oficialmente que no firmará su ingreso al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) ni enviará ningún representante del Gobierno a la reunión ministerial de los 12 países miembros, que se celebrará del 23 al 27 de noviembre en Vietnam.

La Administración de Laura Fernández comunicó esa decisión a los países integrantes mediante el oficio DM-COR-CAE-0818-2026, del pasado 13 de noviembree.

En el documento, firmado por la ministra interina de Comercio Exterior, Arianna Arce Camacho, el Gobierno informó que no asistirá a la reunión ni firmará el Protocolo de Adhesión al acuerdo.

La Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) confirmaron por separado la decisión a La Nación.

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Lo que dice la comunicación

La carta se envió a los ministros representantes de los 12 países del CPTPP.

A continuación la traducción del texto:

“Excelencia s : En cumplimiento de la s in s truccione s girada s por el pre s idente de Co s ta Rica el 28 de octubre de 2026, por e s te medio comunico formalmente que no procederemo s con la firma del Protocolo de Adhe s ión que re s ultó del trabajo del Grupo de Trabajo s obre la Adhe s ión (AWG, por s u s s igla s en inglé s ).

Tal como s e comunicó durante la reunión a nivel de negociadore s principale s , celebrada el 2 de noviembre de 2026, Co s ta Rica tampoco a s i s tirá a la próxima reunión mini s terial del Tratado Integral y Progre s i s ta de A s ociación Tran s pacífico (CPTPP), que tendrá lugar en Vietnam a finale s de e s te me s .

Aprovecho e s ta oportunidad para reiterar el s incero agradecimiento de Co s ta Rica por lo s con s iderable s e s fuerzo s realizado s a lo largo de e s te proce s o y expre s ar nue s tra gratitud por s u compren s ión".

Arianna Arce, ministra interina del Comex, fue quien envió, el pasado 13 de noviembre, la carta en la que la Presidente de Costa Rica comunicó formalmente que no firmará el Protocolo de Adhesión al Acuerdo Transpacífico. (Tomado de redes sociales de Comex)

La presidenta Laura Fernández anunció el archivo del protocolo de adhesión el 28 de octubre, mediante un video en el que también comunicó la destitución de Indiana Trejos Gallo, entonces ministra de Comercio Exterior.

Las negociaciones técnicas para el ingreso de Costa Rica al CPTPP terminaron en mayo, pocos días antes de que Fernández asumiera el Gobierno.

El país solicitó ingresar al acuerdo en agosto de 2022, durante la administración de Rodrigo Chaves. El Comex informó que el proceso incluyó más de 100 reuniones de alto nivel.

El CPTPP está vigente desde 2018 y reúne a Singapur, Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú y Reino Unido.

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La reunión ministerial

Vietnam tiene a cargo la presidencia ministerial del CPTPP durante 2026. El Ministerio de Industria y Comercio de ese país coordinará el encuentro.

La agenda también incluye el segundo Diálogo sobre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y el CPTPP, previsto para el 26 de noviembre, según la Comisión Europea.

La coordinación como anfitriones le corresponderá al Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores y Comercio Multilateral del ministerio.

En la reunión se llevará a cabo la segunda reunión del Diálogo sobre Comercio e Inversión entre la Unión Europea (UE-CPTPP). El encuentro está previsto para el 26 de noviembre, de acuerdo con información de la Comisión Europea.