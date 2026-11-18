Costa Rica comunicó oficialmente que no firmará su ingreso al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) ni enviará ningún representante del Gobierno a la reunión ministerial de los 12 países miembros, que se celebrará del 23 al 27 de noviembre en Vietnam.
La Administración de Laura Fernández comunicó esa decisión a los países integrantes mediante el oficio DM-COR-CAE-0818-2026, del pasado 13 de noviembree.
En el documento, firmado por la ministra interina de Comercio Exterior, Arianna Arce Camacho, el Gobierno informó que no asistirá a la reunión ni firmará el Protocolo de Adhesión al acuerdo.
La Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) confirmaron por separado la decisión a La Nación.
Lo que dice la comunicación
La carta se envió a los ministros representantes de los 12 países del CPTPP.
A continuación la traducción del texto:
“Excelencias: En cumplimiento de las instrucciones giradas por el presidente de Costa Rica el 28 de octubre de 2026, por este medio comunico formalmente que no procederemos con la firma del Protocolo de Adhesión que resultó del trabajo del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión (AWG, por sus siglas en inglés).
Tal como se comunicó durante la reunión a nivel de negociadores principales, celebrada el 2 de noviembre de 2026, Costa Rica tampoco asistirá a la próxima reunión ministerial del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que tendrá lugar en Vietnam a finales de este mes.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar el sincero agradecimiento de Costa Rica por los considerables esfuerzos realizados a lo largo de este proceso y expresar nuestra gratitud por su comprensión".
La presidenta Laura Fernández anunció el archivo del protocolo de adhesión el 28 de octubre, mediante un video en el que también comunicó la destitución de Indiana Trejos Gallo, entonces ministra de Comercio Exterior.
Las negociaciones técnicas para el ingreso de Costa Rica al CPTPP terminaron en mayo, pocos días antes de que Fernández asumiera el Gobierno.
El país solicitó ingresar al acuerdo en agosto de 2022, durante la administración de Rodrigo Chaves. El Comex informó que el proceso incluyó más de 100 reuniones de alto nivel.
El CPTPP está vigente desde 2018 y reúne a Singapur, Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú y Reino Unido.
La reunión ministerial
Vietnam tiene a cargo la presidencia ministerial del CPTPP durante 2026. El Ministerio de Industria y Comercio de ese país coordinará el encuentro.
La agenda también incluye el segundo Diálogo sobre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y el CPTPP, previsto para el 26 de noviembre, según la Comisión Europea.
La coordinación como anfitriones le corresponderá al Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores y Comercio Multilateral del ministerio.
En la reunión se llevará a cabo la segunda reunión del Diálogo sobre Comercio e Inversión entre la Unión Europea (UE-CPTPP). El encuentro está previsto para el 26 de noviembre, de acuerdo con información de la Comisión Europea.