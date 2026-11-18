La decisión de archivar el protocolo de adhesión al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que la presidenta Laura Fernández anunció el 28 de octubre mediante un video, se había tomado al menos seis días antes, según confirmó la Presidencia de la República al Semanario Universidad.

El medio publicó este miércoles que la Presidencia le informó que el video se grabó el 22 de octubre, un mes antes de la fecha prevista para la firma del protocolo, que era el 23 de noviembre, durante la XI Reunión Ministerial del CPTPP, que se realizará en Hanoi, Vietnam.

Costa Rica notificó su decisión a los 12 países miembros hasta el 13 de noviembre, mediante el oficio DM-COR-CAE-0818-2026, firmado por la ministra interina de Comercio Exterior (Comex), Arianna Arce Camacho. La Presidencia de la República y el Comex confirmaron esta información por separado a La Nación.

Laura Fernández grabó el anuncio sobre el archivo del CPTPP el 22 de octubre, pero la decisión se informó hasta el día 28 de ese mes. (Captura de pantalla)

Según Semanario Universidad, la Presidencia no explicó por qué retrasó seis días la publicación del video de la mandataria.

En esa grabación, Fernández también anunció la destitución de Indiana Trejos Gallo, quien entonces ocupaba el cargo de ministra de Comercio Exterior.

El CPTPP está vigente desde 2018 y reúne a Singapur, Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú y Reino Unido.

Vietnam preside el acuerdo durante 2026 y será la sede de la XI Reunión Ministerial, prevista del 23 al 27 de noviembre.

Laura Fernández anuncia el archivo del Acuerdo Transpacifico

Costa Rica solicitó ingresar al acuerdo en agosto de 2022, durante la administración de Rodrigo Chaves. Las negociaciones técnicas concluyeron en mayo pasado.

El Comex informó que el proceso incluyó más de 100 reuniones de alto nivel.