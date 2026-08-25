Así le fue a la recaudación del impuesto de renta por actividad económica en el primer semestre del 2026

Las empresas aportaron más por renta que las personas físicas en el primer semestre del 2026.

Aunque los ingresos tributarios del Gobierno cayeron en el primer semestre del 2026, la mejora en la recaudación del impuesto a los ingresos y utilidades (renta) fue clave para evitar una reducción más profunda.

De hecho, este último impuesto registró un crecimiento de ¢57.708 millones. La recaudación acumulada por ese concepto ascendió a ¢1.305.023 millones a junio del 2026, monto superior a los ¢1.247.316 millones registrados en el mismo lapso del 2025. La variación interanual fue de 4,6%, según el Ministerio de Hacienda.

Este incremento se sustentó en la renta pagada por las empresas, que aportaron ¢56.849 millones más. Por su parte, las personas físicas pagaron ¢3.687 millones adicionales, mientras que la contribución por las remesas al exterior decreció en ¢2.829 millones.

Pese a la mejora, la recaudación de renta no fue suficiente para revertir por completo la disminución de los ingresos tributarios. En total, ingresaron ¢3.340.147 millones en el primer semestre de este año, una baja de ¢16.340 millones respecto a los ¢3.356.487 millones en el mismo periodo del 2025.

Por actividad

El alza en la recaudación de renta refleja comportamientos muy distintos entre sectores. El mayor incremento correspondió a la partida Indefinido, que aumentó en ¢48.001 millones, al pasar de ¢75.549 millones a ¢123.550 millones en el acumulado a junio del 2026.

En su informe de cifras fiscales del segundo trimestre, el Ministerio de Hacienda señaló que el monto aún se encuentra en depuración, por lo que podría variar. El segmento Indefinido fue el tercero que más aportó, solo detrás de las actividades financieras y el comercio.

Las actividades financieras y de seguros aportaron ¢36.544 millones adicionales, al pasar de ¢319.456 millones a ¢356.000 millones. De esa forma, se ubicaron como el sector que más ingresos por renta generó para Hacienda.

El Comercio, que fue el segundo que más aportó, alcanzó ¢190.895 millones. Sin embargo, la recaudación se redujo en ¢1.338 millones respecto al mismo lapso del año pasado, cuando acumuló ¢192.233 millones.

En contraste, Manufactura registró la caída más marcada a mitad de año, con ¢26.645 millones menos. La recaudación pasó de ¢120.921 millones en los primeros seis meses del 2025 a ¢94.276 millones este año.

También retrocedieron Información y comunicaciones (¢7.684 millones menos), Actividades inmobiliarias (¢5.744 millones menos), Construcción (¢4.334 millones menos) y Alojamiento y servicios de comida (¢2.930 millones menos).

Otros subieron

En el primer semestre del 2026 también hubo incrementos de recaudación más moderados, como en Administración Pública (¢5.165 millones más), Otras actividades (¢4.078 millones), Transporte y almacenamiento (¢3.357 millones) y Agricultura (¢2.950 millones).

Por su parte, las actividades profesionales, Electricidad, agua y saneamiento, así como la enseñanza y la salud tuvieron comportamientos relativamente estables en comparación con el mismo lapso del 2025.