Economía

Así le fue a la recaudación del impuesto de renta por actividad económica en el primer semestre del 2026

El impuesto a los ingresos y utilidades fue uno de los que registró un crecimiento en los primeros seis meses del presente año

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Por Luis Enrique Brenes
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Empresas y personas físicas pueden solicitar una rebaja en los pagos parciales del impuesto sobre la renta si demuestran una disminución en sus utilidades.
Las empresas aportaron más por renta que las personas físicas en el primer semestre del 2026. ( ChatGPT/Generada con IA)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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