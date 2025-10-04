Economía

Así cerró el tipo de cambio del dólar esta semana

El tipo de cambio del dólar cerró la semana en ¢505,07. Conozca el comportamiento en el Monex.

Por Luis Enrique Brenes
Primer plano de billetes de dólares en una ventanilla de intermediario cambiario en Costa Rica, en el contexto de la caída del tipo de cambio por debajo de ¢500 en marzo de 2025.
Este viernes se negociaron $14,79 millones en 185 transacciones en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), administrado por el BCCR. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







MonexBCCRBanco Central de Costa RicaDólarTipo de cambio
Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

