Así cerró el tipo de cambio del dólar esta semana

Este viernes se negociaron $14,79 millones en 185 transacciones en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), administrado por el BCCR.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón cerró este viernes 3 de octubre con un valor superior al de la última sesión de la semana pasada en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

En la jornada del viernes, el precio de la divisa fue de ¢505,07, con lo cual aumentó en ¢1,60 en comparación con el mismo día de la semana anterior, cuando cerró con un valor de ¢503,47.

Durante la semana, la cotización promedio de la divisa en la sesión osciló entre ¢504 y los ¢505,07 del viernes, registrando un comportamiento relativamente estable en Monex.

Este viernes se negociaron $14,79 millones en 185 transacciones, un monto inferior a los $31,68 millones del cierre de la semana previa. Este martes fue la jornada de mayor volumen en el Monex, con $32,11 millones transados, según las cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En total, el Mercado registró operaciones de compraventa por $113,38 millones durante esta semana. El monto transado es inferior a los $184,13 millones de las cinco sesiones anteriores.

Este viernes, el dólar abrió la jornada en Monex a ¢504,91. Luego se negoció a un mínimo de ¢503,80 y a un valor máximo de ¢505,50. La última transacción se concretó a un precio de ¢505,20 por cada divisa.

En relación con la intervención del Banco Central, no realizó compras de divisas en Monex para reforzar sus reservas monetarias internacionales. La última ocasión que lo hizo fue el 5 de marzo.

No obstante, el emisor intervino en el Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), adquiriendo $67,39 millones entre lunes y viernes, cifra menor a los $115,90 millones de las cinco sesiones de la semana anterior.

LEA MÁS: Presidente del Banco Central sobre el tipo de cambio: Dejamos que sean las fuerzas del mercado las que se manifiesten y dicten el precio

Durante lunes y miércoles (último dato disponible al cierre de la nota), las ventanillas de los intermediarios cambiarios reportaron un superávit, ya que las compras de dólares a sus clientes superaron las ventas.

En total, los intermediarios adquirieron $385,88 millones y vendieron $373,97 millones, lo que dejó un remanente de $11,91 millones, según los datos publicados por el Banco Central.

A las 2:00 p. m. del viernes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢490 o más. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional, y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢512, ¢511 y ¢512. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre los ¢509,65 y ¢513.