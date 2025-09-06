Así cerró el tipo de cambio esta semana

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) subió ¢0,39 entre el viernes 29 de agosto y este 5 de setiembre. Según el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex, la divisa pasó de ¢506,46 a ¢506,85.

El precio del dólar arrancó la semana del 1.° al 5 de setiembre en ¢507,11. Los días posteriores mostró leves incrementos hasta llegar, el miércoles, a los ¢508,11. El jueves descendió a los ¢507,52 y el viernes bajó para situarse en ¢506,85.

En las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa), por su parte, a las 3:51 p. m. del 5 de setiembre se reportaba un precio de venta del dólar que oscilaba entre ¢506,99 y ¢599,07.

En tanto, el precio de compra se ubicaba entre ¢412,98 y ¢504.

En entrevista con La Nación, en agosto pasado, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, mencionó que el tipo de cambio es un resultado de las fuerzas del mercado.

“Más bien, lo que queremos es intervenir lo menos posible para que sea un precio de equilibrio. La gente toma como una verdad que hay una apreciación del tipo de cambio. ¿Apreciación con respecto a qué?”, dijo Madrigal.

“En el mundo tenemos otras monedas que se están apreciando. Entonces, dejamos que sean las fuerzas del mercado las que se manifiesten y que sea el precio que el mercado diga”, agregó.

Negociación en el Monex

De acuerdo con datos del Central, en la semana del 1.° al 5 de setiembre, se negociaron un total de $184,39 millones. El 68,1% fueron adquiridos por el BCCR para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

El pasado 5 de marzo fue el último día en que la autoridad monetaria ejecutó compras de divisas en el Mercado de Monedas Extranjeras para reforzar sus reservas monetarias internacionales.