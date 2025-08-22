Tipo de cambio del dólar cierra semana estable

El tipo de cambio del dólar respecto al colón cerró este viernes 22 de agosto con un valor muy similar al de la última sesión de la semana pasada en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

En la jornada del viernes, el precio de la divisa fue de ¢504,25, con lo cual aumentó en ¢0,01 en comparación con el jueves pasado (último día en que operó el Monex por feriado del Día de la Madre), cuando cerró con un valor de ¢504,24.

Durante la semana la cotización promedio de la divisa en la sesión osciló entre ¢504,89 y los ¢503,33 del jueves 21 de agosto, registrando un comportamiento relativamente estable en Monex.

Este viernes se negociaron $26,81 millones en 191 transacciones, un monto inferior a los $65,23 millones del cierre de la semana previa. El miércoles fue la jornada de mayor volumen en el Monex, con $65,60 millones transados, según las cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En total, el Mercado registró operaciones de compraventa por $191,78 millones durante la semana. El monto transado es ligeramente mayor a los $186,56 millones de la semana anterior, aunque solamente se realizaron cuatro sesiones, una menos que esta.

Este viernes, el dólar abrió la jornada en Monex a ¢504. Luego se negoció a un mínimo de ¢503,50 y a un valor máximo de ¢505,10. La última transacción se concretó a un precio de ¢505 por cada divisa.

En relación con la intervención del Banco Central, no realizó compras de divisas en Monex para reforzar sus reservas monetarias internacionales. La última ocasión que lo hizo fue el 5 de marzo.

No obstante, el emisor intervino en el Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), adquiriendo $148,70 millones entre lunes y viernes, cifra menor a los $128,45 millones de las cuatro sesiones de la semana anterior.

Durante lunes y jueves (último dato disponible), las ventanillas de los intermediarios cambiarios reportaron un superávit, ya que las compras de dólares a sus clientes superaron las ventas.

En total, los intermediarios adquirieron $550,42 millones y vendieron $524 millones, lo que dejó un remanente de $26,42 millones, según los datos publicados por el Banco Central.

A las 3:20 p. m. del viernes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢490 o más. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional, y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢510, ¢509 y ¢510. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre los ¢509,75 y ¢512.