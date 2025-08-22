Economía

Tipo de cambio del dólar cierra semana estable

Durante la semana la cotización promedio de la divisa en la sesión de Monex osciló entre ¢504,89 y los ¢503,33

Por Luis Enrique Brenes

El tipo de cambio del dólar respecto al colón cerró este viernes 22 de agosto con un valor muy similar al de la última sesión de la semana pasada en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).








