Aresep abre concursos laborales con sueldos de hasta ¢1,5 millones: vea requisitos y cómo postularse

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció la apertura de cuatro concursos laborales para distintos perfiles profesionales. Las vacantes se ubican en áreas estratégicas como tecnologías de la información, atención al usuario e ingeniería civil.
Las convocatorias se dirigen a personal con experiencia en áreas técnicas, sociales y de gestión, e incluyen nombramientos en propiedad y en condición interina.
El plazo para presentar postulaciones es hasta el 2 o 9 de noviembre de 2025, según el puesto.
Puestos disponibles
1. Profesional 3 en Tecnologías de la Información (TI)
- Salario: ¢1.591.250
- Ubicación: Dirección de Transformación Tecnológica
- Requisitos: Formación en ciberseguridad o informática; mínimo 18 meses de experiencia en gestión de riesgos tecnológicos, cumplimiento normativo y herramientas de seguridad digital.
- Condición: Nombramiento en propiedad
- Postulación: Hasta el 2 de noviembre
2. Profesional 2 en Ingeniería Civil para Atención al Usuario
- Salario: ¢1.536.625
- Ubicación: Dirección General de Atención al Usuario
- Requisitos: Grado de licenciatura o bachillerato con maestría en ingeniería civil o manejo de recurso hídrico; al menos 12 meses de experiencia en análisis técnico de inconformidades.
- Condición: Nombramiento interino o en propiedad
- Postulación: Hasta el 2 de noviembre
3. Profesional 2 en Trabajo Social o Psicología
- Salario: ¢1.536.625
- Ubicación: Dirección General de Atención al Usuario
- Requisitos: Licenciatura o bachillerato con maestría en trabajo social, psicología o planificación económica social; experiencia mínima de 12 meses en gestión de proyectos sociales, capacitación o intervención comunitaria.
- Condición: Nombramiento en propiedad
- Postulación: Hasta el 2 de noviembre
4. Gestor Técnico en Servicios Generales (plaza exclusiva para personas con discapacidad)
- Salario: ¢679.250
- Ubicación: Departamento de Servicios Generales
- Requisitos: Tercer año universitario aprobado o diplomado en administración o afines; experiencia mínima de 12 meses en labores administrativas.
- Condición: Nombramiento en propiedad
- Postulación: Hasta el 9 de noviembre
Proceso de selección
El proceso de selección se rige por la Ley Marco de Empleo Público y otras disposiciones internas de la Aresep. Las plazas reservadas para personas con discapacidad cumplen lo establecido en la Ley 8862.
Para consultas, las personas interesadas pueden escribir al correo licitaciones6@dorispeters.com o llamar al 4002-9585 en horario de 8 a. m. a 4 p. m.
Las personas interesadas en participar en cualquiera de los concursos abiertos pueden postularse a través del sitio oficial de empleo de la institución. Para ello, deben ingresar al enlace https://web.aresep.go.cr/rrhh/empleo, donde se encuentra la información detallada de cada plaza, los requisitos, las fechas clave y los formularios de aplicación.