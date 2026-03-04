Economía

Aranceles del 15% anunciados por Trump comenzarían a aplicarse esta semana

El aumento de los aranceles generales no afecta a los gravámenes sectoriales impuestos por Trump, en particular sobre el acero y el sector automotor.

Por AFP
En la imagen Donald Trump sobre un podio con un micrófono
El presidente estadounidense intenta reconstruir su política proteccionista tras el revés judicial que sufrió el mes pasado, (AFP/AFP)







Estados UnidosAranceles
