Economía

Arancel promedio de EE. UU. sube al 20,1%, como a principios de la década de 1910

La política de ‘aranceles recíprocos’ de Donald Trump dispara el arancel promedio de Estados Unidos a un máximo histórico desde más de un siglo.

Por AFP

París. El arancel promedio de Estados Unidos llegó al 20,1%, después de la entrada en vigor el jueves de los nuevos derechos aduaneros para decenas de países, según cálculos de la OMC y el FMI, actualizados el viernes.








