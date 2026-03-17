Economía

Analistas apuntan que la Fed y el BCE mantendrán las tasas de interés en su primera reunión tras el conflicto de Irán

La Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) se reúnen en un momento clave marcado por el repunte del petróleo y la creciente presión inflacionaria a nivel global.

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Por Europa Press
Mano sosteniendo un bloque de madera con un signo de interrogación, acompañado de otros bloques con símbolos de tasas de interés y gráficos de subida y bajada, representando la incertidumbre y el impacto de la política monetaria en los préstamos y la economía.
El aumento de los precios del petróleo y la tensión geopolítica condicionan las decisiones de tasas de interés de la Fed y el BCE esta semana. (Shutterstock/Shutterstock)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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