Amazon pagará $2.500 millones por prácticas en Amazon Prime

Comisión Federal de Comercio (FTC) denunció supuesto engaño de Amazon hacia los consumidores para inscribirse en el servicio Prime.

Por AFP
Amazon declaró que la empresa y sus ejecutivos siempre han respetado la ley, y que este acuerdo les permite seguir adelante y centrarse en la innovación para sus clientes (JOHANNES EISELE/AFP)







