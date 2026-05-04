Economía

Amazon enviará productos de cualquier empresa

Amazon lanza ‘Amazon Supply Chain Services’ y entra de lleno a competir con FedEx, UPS y DHL

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Por AFP y Gustavo Ortega Campos
(FILES) This file picture shows the logo of US online retail giant Amazon at the distribution center in Moenchengladbach, western Germany, on December 17, 2019. - Amazon confirmed Tuesday that an employee who works in the internet giant's home city of Seattle had been quarantined after testing positive for the new coronavirus. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)
Amazon convierte su red de envíos en un negocio abierto para empresas de todo el mundo. (INA FASSBENDER/AFP)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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