Amazon enviará productos de cualquier empresa

Amazon convierte su red de envíos en un negocio abierto para empresas de todo el mundo.

Nueva York. Amazon anunció el lunes que está ampliando su enorme red de envío y entrega a cualquier empresa que quiera utilizarla.

El nuevo servicio, llamado Amazon Supply Chain Services (ASCS), permite a las empresas pagar a Amazon para que se encargue de llevar los productos desde las fábricas hasta la puerta de los clientes. Eso incluye enviar mercancías por el mar, almacenarlas en centros logísticos y entregar paquetes los siete días de la semana.

Grandes nombres como Procter & Gamble, 3M, Lands’ End y American Eagle ya lo han contratado.

Amazon comparó esta iniciativa con el lanzamiento de Amazon Web Services, su negocio de computación en la nube que empezó como una herramienta interna creada por la empresa y que ahora es un negocio gigantesco.

Amazon apuesta por poder hacer lo mismo con el envío y la logística.

La mayor parte de la capacidad logística de Amazon solo estaba disponible para las empresas que vendían productos en su sitio.

La medida coloca a la compañía en una competencia más directa con gigantes del envío como FedEx, UPS y DHL.

En un comunicado de prensa, Amazon indicó que estos servicios se desarrollaron originalmente para impulsar las operaciones minoristas de Amazon y brindar soporte a los vendedores independientes en todo el mundo.

El lanzamiento de ASCS aprovecha este impulso y ahora brinda soporte logístico a terceros para empresas en sectores como la salud, la automoción, la manufactura y el comercio minorista.

“Con el lanzamiento de ASCS, confiamos en que podemos brindar a cualquier otra empresa acceso a la misma eficiencia de costos, confiabilidad y velocidad que hemos creado para los clientes de Amazon”, apuntó Peter Larsen, vicepresidente de ASCS.