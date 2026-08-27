Almacenes El Rey busca contratar 370 personas: así puede aplicar

El Rey cuenta con 18 almacenes ubicados en las siete provincias del país y emplea a más de 1500 personas.

Almacenes El Rey anunció que planea contratar a 370 nuevos colaboradores en su primera feria de empleo, que tendrá lugar el jueves 3 de setiembre en cinco de sus establecimientos.

La actividad se realizará en las sedes de La Lima, Zapote, Escazú, San Francisco de Heredia y Alajuela Cristo Rey, a partir de las 9 a. m., según un comunicado de prensa compartido por la empresa.

Estas oportunidades laborales están dirigidas principalmente a personas interesadas en las áreas de atención al cliente, ventas y operación, especialmente para los puestos de cajeros y dependientes.

Las personas interesadas podrán asistir a la feria de empleo en alguna de las sedes donde se llevará a cabo y presentar su currículo en formato físico o digital. Quienes no puedan asistir de forma presencial también podrán postularse en línea mediante el siguiente enlace: https://reclutamiento.almaceneselrey.com/

Los requisitos solicitados por la empresa son noveno año aprobado, experiencia deseable en atención al cliente, buena comunicación, capacidad para trabajar en equipo y disponibilidad de horarios.

El Rey indicó que la feria está dirigida principalmente a jóvenes en búsqueda de su primera experiencia laboral, así como a personas con entre uno y tres años de experiencia en áreas de servicio al cliente, ventas o labores operativas. También está dirigida a estudiantes que busquen combinar su formación académica con un empleo.

“El proceso está dirigido principalmente a jóvenes en búsqueda de su primera experiencia laboral, así como a personas con entre uno y tres años de experiencia deseable en servicio al cliente, ventas o labores operativas”, afirmó Rupert Araya, gerente de Talento Humano de Almacenes El Rey.

La empresa explicó que ofrece beneficios como desayuno y merienda, según el horario de trabajo; licencias con goce de salario; un plan de reconocimiento a labores destacadas, sucesión y desarrollo; así como capacitación constante.