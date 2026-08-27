Economía

Almacenes El Rey busca contratar 370 personas: así puede aplicar

Empresa realizará su primera feria de empleo el próximo jueves 3 de setiembre en cinco de sus locales

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Por Luis Enrique Brenes

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El Rey cuenta con 18 almacenes ubicados en las siete provincias del país y emplea a más de 1500 personas. (Cortesia/El Rey)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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