Economía

El Rey abrirá su tienda número 19 en Costa Rica: conozca cuándo proyecta abrir y dónde estará ubicada

La expansión de El Rey en Guadalupe avanza con un nuevo proyecto comercial que promete dinamizar una de las zonas con mayor crecimiento en San José

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Por Silvia Ureña Corrales
15/05/2026, San José, Goicoechea, construccion del Almacen El Rey en Guadalupe.
El Rey avanza con la construcción de su tienda número 19 en el país, ubicada en El Alto de Guadalupe. (Jose Cordero/José Cordero)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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