El Rey abrirá su tienda número 19 en Costa Rica: conozca cuándo proyecta abrir y dónde estará ubicada

El Rey avanza con la construcción de su tienda número 19 en el país, ubicada en El Alto de Guadalupe.

Almacenes El Rey proyecta abrir su tienda número 19 en Costa Rica entre octubre y noviembre de 2026. El nuevo establecimiento estará ubicado en El Alto de Guadalupe de Goicoechea, sobre la ruta nacional secundaria 218, y tendrá una superficie de construcción de 20.600 m² (metros cuadrados), según detallaron a La Nación.

La empresa informó que el proyecto permitirá crear más de 150 empleos directos. Además, indicó que el proceso de reclutamiento iniciará en las próximas semanas mediante sus canales oficiales.

“Este nuevo establecimiento permitirá la creación de más de 150 empleos directos, lo que representa un aporte significativo a la dinamización económica de la zona”, explicó Carolina Carballo, Gerente de Mercadeo de Almacenes El Rey.

Carballo señaló que conforme avance el proyecto se divulgarán más detalles relacionados con la operación y el proceso de contratación.

El reclutamiento incluirá la publicación de requisitos y fechas a través de los canales oficiales de la empresa. La compañía no detalló aún los perfiles que contratará.

Vea las fotos de cómo avanza la construcción

La tienda número 19 de El Rey en Costa Rica abrirá en Guadalupe y generará más de 150 empleos directos. (Jose Cordero/José Cordero)

El Rey avanza con la construcción de su tienda número 19 en el país, ubicada en El Alto de Guadalupe. (Jose Cordero/José Cordero)

Guadalupe albergará el nuevo local de El Rey, un proyecto comercial que forma parte de la expansión de la cadena en Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

La futura tienda número 19 de El Rey abrirá entre octubre y noviembre de 2026 en Goicoechea. (Jose Cordero/José Cordero)

El nuevo establecimiento de El Rey en Guadalupe tendrá 20.600 m² de construcción y fortalecerá la presencia de la empresa en San José. (Jose Cordero/José Cordero)

El nuevo establecimiento de El Rey en Guadalupe tendrá 20.600 m² de construcción y fortalecerá la presencia de la empresa en San José. (Jose Cordero/José Cordero)