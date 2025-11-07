Alerta en Heredia por expansión del caracol gigante africano: confirman presencia en segunda comunidad

SFE halló caracol gigante africano en San Lorenzo, aumentando el riesgo para la producción agrícola de la zona.

El caracol gigante africano (Lissachatina fulica) continúa su avance en la provincia de Heredia. El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), confirmó su presencia en una segunda comunidad: San Lorenzo, ubicada a poco más de un kilómetro de Mercedes Sur, el primer punto afectado. En ambas localidades ya se han recolectado cerca de 2.000 ejemplares.

Durante las inspecciones más recientes, el personal técnico del SFE halló casi 300 caracoles de gran tamaño distribuidos en cinco propiedades de San Lorenzo. Esta zona residencial se encuentra cercana a áreas de producción agrícola, principalmente de tomate, café y pastos.

Según el análisis de los especialistas, San Lorenzo podría haber sido el punto inicial de contaminación, dado que los especímenes localizados presentan un desarrollo más avanzado que los encontrados en Mercedes Sur. Ante esta hipótesis, se ampliará la zona de vigilancia y se establecerán nuevos anillos perimetrales para determinar la posible expansión hacia otras comunidades.

El SFE explicó que los caracoles no tienen la capacidad de desplazarse grandes distancias sin intervención humana, por lo que se investigan hipótesis relacionadas con actividades humanas que podrían vincular los tres focos detectados en Costa Rica: Curubandé de Liberia (2021), Mercedes Sur y San Lorenzo.

Llamado a la población

La institución pidió a la ciudadanía mantener la calma, recordando que la principal afectación es agrícola y comercial, sobre todo en los mercados de exportación.

El SFE indicó que el caracol gigante africano no representa un riesgo para la salud humana si se toman las medidas adecuadas, como no manipular los especímenes sin guantes o bolsas protectoras. Esta recomendación también se extiende a otras especies de caracoles o babosas, debido al riesgo de transmisión de enfermedades.

Asimismo, la entidad recordó que esta especie invasora no debe mantenerse como mascota ni trasladarse a otros sitios, ya que puede causar serios daños a los cultivos y al comercio internacional.

Aunque existen otras especies de caracoles de gran tamaño en el país, su identificación requiere análisis especializado, dado el parecido con ejemplares nativos. Una de las características del caracol gigante africano es su conducta gregaria, es decir, se encuentra siempre en grupos.

¿Qué hacer si encuentra uno?

El SFE indicó que en caso de detectar un posible ejemplar, se deben seguir estos pasos:

Usar guantes o una bolsa plástica para recoger el caracol.

Colocarlo en un recipiente hermético.

Marcar el lugar del hallazgo.

Llamar de inmediato al SFE al teléfono 2549-3400 .

. No aplastarlo ni desecharlo en la basura .

. No aplicar productos fitosanitarios en casa.

En los próximos días, el SFE habilitará un número de WhatsApp para facilitar el reporte ciudadano.