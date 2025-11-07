Economía

Alerta en Heredia por expansión del caracol gigante africano: confirman presencia en segunda comunidad

La plaga agrícola invasora fue localizada a más de un kilómetro del primer punto de detección en Heredia

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
El SFE informó sobre la detección de un brote de caracol gigante africano en una zona residencial en la provincia de Heredia.
SFE halló caracol gigante africano en San Lorenzo, aumentando el riesgo para la producción agrícola de la zona. (SFE/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCaracol Gigante AfricanoHeredia
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.