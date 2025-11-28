Economía

Aguinaldo 2025: cuánto desembolsarán las empresas privadas en Costa Rica

Más de 1,2 millones de trabajadores recibirán su aguinaldo a partir el 1.º de diciembre. Uccaep detalla el monto total estimado. En el sector público y pensionados será el 5 de diciembre.

Por Gustavo Ortega Campos
El sector privado aportará ¢838.131 millones para el pago del aguinaldo 2025, mientras Hacienda confirmó que el sector público pagará ¢249.836 millones. (Shutterstock)







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

