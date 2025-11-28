Aguinaldo 2025: cuánto desembolsarán las empresas privadas en Costa Rica

El sector privado aportará ¢838.131 millones para el pago del aguinaldo 2025, mientras Hacienda confirmó que el sector público pagará ¢249.836 millones.

El sector privado desembolsará ¢838.131 millones para el pago del aguinaldo 2025, estimó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

El pago del aguinaldo deberá hacerse efectivo a partir del 1.º de diciembre, y la última fecha para pagar es el 20 de diciembre, de acuerdo a la normativa laboral vigente.

La estimación del monto total que desembolsarán los patronos privados se basa en los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que registran cerca de 1,2 millones de personas trabajadoras aseguradas en el Seguro de Salud.

La Unión de Cámaras recordó que, para calcular este décimo tercer salario, se deben considerar las horas ordinarias, horas extras, así como otros componentes salariales como comisiones, incentivos y salario en especie, entre otros rubros que forman parte de la remuneración habitual.

Asimismo, la Uccaep, conformada por 52 organizaciones del sector privado, recomendó a las personas a tomar medidas de precaución y seguridad al momento de retirar su aguinaldo en cajeros automáticos o entidades bancarias, y a mantener la debida cautela en el manejo de información financiera sensible.

En el caso del sector público, el pago del aguinaldo se hará efectivo el 5 de diciembre, según informó el Ministerio de Hacienda el 13 de noviembre.

La entidad señaló que pagará ¢249.836 millones aguinaldos a un total de 232.642 personas, entre funcionarios activos del Gobierno Central y pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.