Hacienda depositará ¢250.000 millones en aguinaldos en esta fecha

El Ministerio de Hacienda informó este jueves 13 de noviembre que el próximo viernes 5 de diciembre pagará ¢249.836 millones en aguinaldos a un total de 232.642 personas, entre funcionarios activos del Gobierno Central y pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

Este año, el monto a depositar presenta un incremento de ¢7.226 millones (2,89%) en comparación al año anterior, debido a los aumentos salariales anuales y la migración de funcionarios al esquema de salario global.

El 73,67% de ese dinero se pagará a 171.393 funcionarios que forman parte de los ministerios, Asamblea Legislativa, órganos desconcentrados, Poder Judicial, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones y Contraloría General de la República.

El 26,33% restante será destinado a 61.249 pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

Para el cálculo del aguinaldo se toman en cuenta los salarios y pensiones recibidos entre el 1.° de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, conforme a lo que establece la legislación costarricense.

El monto equivale a un doceavo del total de salarios ordinarios y extraordinarios que son devengados durante ese periodo. El aguinaldo no está sujeto a ninguna retención, con excepción de las pensiones alimentarias, las cuales se depositarán el 8 de diciembre.