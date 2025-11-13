Economía

Hacienda depositará ¢250.000 millones en aguinaldos en esta fecha

Depósito se realizará a más de 232.000 personas, entre funcionarios públicos activos y pensionados con cargo al Presupuesto Nacional

Por Luis Enrique Brenes
Ministerio de HaciendaAguinaldoPensionesEmpleados públicos
Luis Enrique Brenes

