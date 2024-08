Gusano barrenador: casos registrados disminuyeron pero Senasa descarta una tendencia

Los casos registrados de gusano barrenador disminuyeron en las últimas cuatro semanas, según datos del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Sin embargo, no se puede considerar una tendencia que se mantendrá en el futuro, aseguró un vocero de la institución.

Hasta el 27 de julio, fecha en que concluyó la semana epidemiológica N.º 30, Costa Rica acumula 4.385 casos de gusano barrenador. Los cantones de San Carlos, con 360 casos, Buenos Aires (320) y Pococí (236), encabezan la lista con la mayor cantidad de afectaciones registradas.

Alexis Sandí, jefe del Departamento de Epidemiología del Senasa, explicó que la disminución de casos en las últimas semanas no puede considerarse una tendencia, por lo que la calificó como una “condición ligeramente estable”. Aclaró que no hay evidencia para asegurar que el comportamiento se mantendrá y aseveró que el registro estadístico también depende de la cantidad de casos reportados por los productores.

“No podríamos afirmar eso (una tendencia a la disminución de casos) por dos o tres semanas, necesitamos más tiempo para verificar si se estabiliza la curva, vuelve a subir o empieza a descender. En este momento no se puede afirmar que haya una reducción sostenible, no es tendencia todavía. Que en una semana se registre una reducción no significa que en las próximas semanas no vaya a repuntar”, aseveró Sandí.

El primer episodio de gusano barrenador en Costa Rica fue reportado el 14 de julio de 2023. La enfermedad estuvo ausente en el país durante 23 años, por lo que el nuevo brote se consideró una “reintroducción”. La enfermedad es provocada por la especie de mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevecillos en heridas expuestas, provocando miasis (infestación por larvas). El gusano crea un agujero en la piel similar a un tornillo debido a la forma en que excava y se alimenta del tejido vivo, de ahí la identificación de “barrenador”.

El 75,7% de los casos registrados corresponde a ganado bovino, seguido de 15,4% en perros. Senasa también reporta afectaciones en cerdos, caballos, ovejas, cabras, felinos, búfalos, conejos, aves y un animal silvestre. Hasta el 27 de julio se reportaron 20 casos en seres humanos.

El comportamiento de la enfermedad se mantiene con mayor incidencia en las regiones Huetar Norte, Huetar Caribe y Brunca. Sandí estimó que esto se relaciona con la mayor población de ganado en el país en estas zonas.

Luis Diego Obando, director ejecutivo de la Corporación Ganadera (Corfoga), señaló que se percibe el mismo comportamiento de los casos, razón por la que continúan promoviendo entre los productores el reporte de casos a Senasa.

Los lugares más vulnerables en el ganado

Por otro lado, Sandí refirió que los lugares más vulnerables para la afectación por miasis son los ombligos de los terneros recién nacidos, los sitios de descorne (eliminación de los cuernos), el dorso y el cuello, debido a heridas provocadas por mordeduras de murciélagos y por laceraciones en las colas de los animales.

Aclaró que la enfermedad puede desarrollarse en cualquier herida limpia, incluso en partes que no son visibles, como las pezuñas, razón por la que insistió en la revisión minuciosa de los animales cuando van a ser trasladados de zonas. “Los terneros nacen todos los días y si no se curan los ombligos, se van a infectar, eso es fijo”, insistió.

Una de las medidas de contención que realiza Senasa es la dispersión por vía aérea de 30 millones de moscas estériles semanales, con el objetivo de contrarrestar la diseminación de la enfermedad. La hembra de la mosca se aparea una sola vez en su vida, y este control biológico consiste en que produzca larvas estériles luego de su contacto con un macho que ha pasado por el proceso de esterilización en un laboratorio mediante irradiación. De esta manera, la población de insectos se va reduciendo.

Los insectos son producidos en una planta ubicada en Panamá, inaugurada en 2006, en el marco del programa de erradicación del gusano barrenador desarrollado por ese país con el auspicio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Senasa habilitó la línea de WhatsApp en el número 8966-6780 y el correo electrónico epidemiologia@senasa.go.cr para que se reporten los casos.