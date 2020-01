Sin embargo, el país no contó con que el clima, el suelo y otras condiciones no serían las más aptas. “Desgraciadamente las condiciones climáticas de Costa Rica se trajeron al suelo la actividad, mientras el precio era promisorio una año y el otro no tanto. El mercado estaba bien, pero hubo mucha inestabilidad en producción. Nunca llegamos a alcanzar los niveles de productividad de Australia y de Hawuái”, aseguró Volio.