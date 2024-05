Coopeleche se aparta del negocio lechero y aplicará fuerte ajuste en sus operaciones

Coopeleche dejará de recibir y comercializar la leche de sus 68 productores asociados a partir del 30 de mayo como parte de un fuerte ajuste en sus operaciones que implicará la devolución del capital a los socios que así lo requieran y solo mantener abierta la venta de insumos para la producción de lácteos. La organización reconoció que enfrenta dificultades para colocar el alimento en el mercado.

Ivannia Quesada, gerente de Coopeleche, confirmó a La Nación los cambios en el modelo de negocio de la cooperativa, luego de que se diera a conocer, por medio de un oficio dirigido a los asociados, que a partir del 30 de mayo suspenderán la recolección y comercialización de la leche. A finales del 2020, esta organización también enfrentó la salida de la mexicana Grupo Lala, uno de sus clientes.

Quesada enfatizó que esta cooperativa no enfrenta problemas económicos ni de liquidez, por lo que el capital de los asociados se encuentra bien resguardado. Añadió que en la entidad queda disminuida, pero que en el corto plazo no se plantean disolverla.

“La cooperativa no tiene problemas económicos ni financieros, eso es muy importante aclararlo. Lo que sucede es que no tiene dónde comercializar su leche. El valor del capital social de los asociados está resguardado y no va a haber ningún menoscabo en la inversión que han hecho los asociados en todo este tiempo”, comentó Quesada.

Actualmente, Coopeleche cuenta con 68 familias productoras asociadas, distribuidas en San Ramón, Esparza, Cedral de Miramar, Guayabo de Bagaces, Tilarán y Guatuso. Según Quesada, la cooperativa aún vende un volumen de leche a varios clientes, con lo cual el plan es enlazar a estos productores con esas plantas de manera directa.

Coopeleche mantendrá operativa una línea de negocio más pequeña, dedicada, principalmente, a la venta de insumos para la producción de leche, la cual trabajará con un capital propio y de los productores que quieran continuar ligados a la entidad.

“La cooperativa queda muy disminuida, pero se va a dedicar a la comercialización de insumos para la producción de leche. Esto es un negocio que teníamos, por la naturaleza de la cooperativa, continuamos con eso, pero muy disminuida”, dijo la gerente.

El próximo jueves 23 de mayo se efectuará una asamblea general para determinar los pasos a seguir e informar cómo devolverán el capital social a los asociados que así lo deseen. Quesada manifestó que les plantearán la posibilidad de seguir con la venta de insumos e incursionar en otras líneas de negocio parecidas.

Motivos

Según un oficio compartido el viernes 10 de mayo con los asociados de Coopeleche, del cual La Nación tiene una copia, son cuatro los motivos que adujo la cooperativa para suspender el negocio de recolección y comercialización de leche de sus productores.

Coopeleche afirmó que tuvo un decrecimiento del 75% de las compras de leche cruda por parte de la empresa ChaRo. Esta compañía, según Quesada, era uno de los principales clientes de la cooperativa, por lo que es uno de los motivos más importantes de la suspensión, ya que adquiría una cantidad muy relevante de la materia prima.

Esta cooperativa, fundada el 8 de agosto de 1976, indicó que el acuerdo tomado también obedece a dificultades para colocar la leche en el mercado debido a la apertura comercial con Estados Unidos.

Esto se debe a que la mayor parte de los clientes de la cooperativa se dedican a la producción de quesos y, según el oficio, esta apertura comercial con el país norteamericano incrementó de manera importante las importaciones de quesos mozzarella y pizzero.

Quesada explicó que el tipo de cambio también incentivó la importación de productos lácteos no verdaderos, los cuales no tienen el mismo valor nutricional que los que son a base de leche, pero que tienen la característica de tener precios más económicos.

De igual manera, en el oficio se destacó que las buenas condiciones climáticas durante la época de verano causaron un aumento en la producción de las fincas, lo que significa que los clientes de la cooperativa requieran de menos cantidades de leche cruda para la industrialización de sus productos.

Salida de Lala

En el pasado reciente, Coopeleche también enfrentó dificultades tras el cierre de las operaciones en Costa Rica del Grupo Lala, a finales de 2020. La empresa mexicana recibía la leche de estos pequeños y medianos productores desde el 2016, cuando llegó al país, mediante un convenio.

En ese entonces, la salida de la empresa mexicana implicó un abrupto ajuste en el mercado de la leche en el país, pues, con menos de dos semanas de tiempo, Coopeleche tuvo que buscar opciones para colocar 37.000 litros diarios de materia prima que antes compraba Lala.

El 11 de diciembre de 2020, un acuerdo de cooperación logrado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Cámara Nacional de Productores de Leche (Caprole), Dos Pinos y Coopeleche permitió la distribución de ese volumen de materia prima.