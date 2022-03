Café apto para cultivo en zonas bajas contará con resultados de idoneidad hasta 2025

El sector cafetalero costarricense tendrá resultados concluyentes sobre la siembra de la variedad Robusta hasta el año 2025, cuando el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) realice las mediciones agroproductivas de cuatro cosechas. Este tipo de planta se adapta mejor a regiones bajas, por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que permitiría llevar la actividad a nuevas zonas.

El estudio sobre la variedad comenzó en el 2019, cuando se sembraron cinco parcelas en cuatro localidades distintas del país (Upala, Sarapiquí, Turrubares y Bajo Coto). La primera cosecha registrada fue en 2021-2022. Sobre los resultados de esta primera cosecha, el Icafé señaló que por encontrase la iniciativa en su fase de investigación y determinación de idoneidad se estableció, en el marco de los convenios de alianzas con la empresa privada, que los avances y suministros de datos se mantengan en la confidencialidad hasta su liberación oficial.

El café que se conoce como Robusta es del género Coffea de la especie canephora. A nivel mundial, las especies que dominan la producción de café son C. arabica (que se cultiva en Costa Rica) y C. canephora. Esta última variedad se cultiva en alturas que van hasta los 600 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), mientras que la Arabica se siembra en alturas sobre los 1.600 metros sobre el nivel del mar.

Variedad de café Zonas potenciales para la siembra de Coffea canephora FUENTE: Icafé || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

El cultivo de Robusta en Costa Rica estaba prohibido desde 1988 hasta el 2018, año que mediante decreto publicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se eliminó la limitación. No obstante, su siembra está sujeta a la investigación que realiza Icafé para determinar su viabilidad.

Dicho decreto definió que la siembra de las variedades de café Coffea canephora deben ser autorizadas por Icafé, luego de evaluarlas y haber verificado su adaptación a las condiciones agroecológicas de las zonas definidas.

De esta forma, el país no permitirá el cultivo de café Coffea canephora fuera de las áreas geográficas que indique el Icafé y que estén aprobadas por el MAG. Así, los cultivos que se detecten en áreas no recomendadas o que no cuenten con autorización, serán susceptibles a la destrucción.

Calidad del grano

Tras el decreto que levantó la prohibición de su siembra, la discusión sobre la calidad de la variedad Robusta floreció nuevamente

Enrique Carvajal, de la Cámara Nacional de Cafetaleros, defendió que la siembra de la variedad no afectará la reputación internacional del país como exportadores del grano ni la calidad de lo que ya se siembra; además de que generaría empleo en zonas donde actualmente no se siembra Arabica.

“Para nosotros es lamentable que Costa Rica, que está atravesando una crisis desde diversos ángulos, sobre todo económica, no pueda sembrar Robusta. Con esto están quitándole el derecho a otras poblaciones de sembrar y comercializar café”, comentó Carvajal.

El modelo comercial que ha venido desarrollándose con el café de Costa Rica, es la oferta internacional de 100% C. arabica, con calidad de cafés suaves y de buena acidez.

Sin embargo, señaló el Icafé, el C. canephora presenta amargos más intensos, poco ácidos y con el doble del contenido de cafeína, lo que puede provocar que la calidad que se ofrece con los cafés arábicos pueda disminuir al realizar mezclas no permitidas.

Por eso por el momento, solo se está contemplando la siembra del cultivo como una opción de actividad económica en zonas ideales para la especie C. canephora; el producto generado se definiría para consumo local con su debida reglamentación y diferenciación.

“Respecto del número de empleos o reactivación económica que podría, eventualmente, generar la siembra de esta especie en el país, considerando que únicamente este cultivo muestra dominante aptitud en las regiones como el Pacífico Central, Brunca, Atlántica y Huetar Norte, el promedio de impacto en la disminución del desempleo oscila entre el 17 y el 35% considerando el dato de incidencia de la pobreza en esas zonas”, señaló el Icafé.

Costa Rica es reconocido a nivel mundial por la calidad de su café, basada en la variedad C. arábica. El valor a nivel internacional del quintal (46 kilos) de los cultivos nacionales para exportación vienen en constante aumento desde agosto del año anterior.

El precio promedio de comercialización del quintal de café de exportación para la cosecha 2021-2022 alcanzó los $249,84 FOB (Free On Board) al 17 de enero de este año, un precio superior en $40,45 al alcanzado en la cosecha 2020-2021 que tuvo un promedio anual de $209,39 FOB. La cotización del grano nacional fue mayor que al de la Bolsa de Nueva York.

El promedio del quintal al 16 de marzo era de $250,63, un precio ligeramente más alto que al de inicio del año.