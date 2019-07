“Existe un cálculo de un margen de ‘dumping’ por parte del MINEC (Ministerio de Economía de El Salvador), que al haber dejado de lado costos asociados a la comercialización y no tomar datos comparables, según lo establece la normativa aplicable, técnicamente no es el correcto y así lo sostuvimos en el proceso. Sin embargo, esto no es determinante, pues la conclusión sigue siendo que no hubo ninguna práctica desleal”, declaró Francisco Arias, gerente de Relaciones Corporativas y Ganaderas de Dos Pinos.