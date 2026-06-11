Economía

Agencia Francesa advierte sobre futuros créditos para Costa Rica tras decisión de Chaves de dejar perder $400 millones en 2024

Alain Humen, director adjunto de la Agencia Francesa de Desarrollo, habló sobre la decisión de Costa Rica en 2024 de dejar perder préstamo por desacuerdo del Poder Ejecutivo y Legislativo

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Por Arianna Villalobos Solís
Alain Humen, director adjunto de la AFD para América Latina
Alain Humen, director adjunto de la Agencia Francesa de Desarrollo, explica las lecciones que dejó la pérdida de un crédito de $400 millones en Costa Rica tras disputas entre el gobierno y los diputados. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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