Economía

Aerolíneas prevén más pasajeros en 2026, pero sus ganancias caerán 50% por el alza del combustible

Las compañías aéreas esperan transportar más viajeros este año, mientras absorben parte del impacto del alza en los costos del combustible

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Por AFP
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
El sector aéreo crece en demanda, pero pierde rentabilidad por el alza del combustible. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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AFP

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