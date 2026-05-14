Economía

Estos son los mejores aeropuertos regionales de Sudamérica en 2026, según Skytrax

La nueva clasificación mundial sobre experiencia aeroportuaria dejó sorpresas en Sudamérica y confirmó cuáles terminales destacan entre los viajeros internacionales

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Quito fue elegido como el mejor aeropuerto regional de Sudamérica en los premios World Airport Awards 2026 de Skytrax.
Quito fue elegido como el mejor aeropuerto regional de Sudamérica en los premios World Airport Awards 2026 de Skytrax. (Aeropuerto Quito/Aeropuerto Quito)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCAeropuertoSudaméricaSkytrax
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.