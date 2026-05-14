Estos son los mejores aeropuertos regionales de Sudamérica en 2026, según Skytrax

Quito fue elegido como el mejor aeropuerto regional de Sudamérica en los premios World Airport Awards 2026 de Skytrax.

El aeropuerto de Quito fue reconocido como el mejor aeropuerto regional de Sudamérica en los premios World Airport Awards 2026 de Skytrax. El listado destacó terminales aéreas de Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia por la experiencia ofrecida a los pasajeros.

La clasificación se elaboró a partir de una encuesta internacional aplicada a viajeros de más de 100 nacionalidades entre agosto de 2025 y febrero de 2026. El estudio evaluó procesos como registro, seguridad, migración, traslados, limpieza, comercios y abordaje.

Ecuador dominó el ranking sudamericano con los aeropuertos de Quito y Guayaquil en las dos primeras posiciones. El tercer lugar fue para Medellín, mientras que Buenos Aires Airpark apareció en la cuarta casilla.

Mejores aeropuertos regionales de Sudamérica en 2026

Quito Guayaquil Medellin Buenos Aires Airpark Recife Brasília Cartagena La Paz / El Alto Belo Horizonte Cordoba

Brasil colocó tres terminales en el top 10 regional: Recife, Brasilia y Belo Horizonte. Colombia también logró dos posiciones con Medellín y Cartagena.

Skytrax indicó que los World Airport Awards funcionan desde 1999 y son considerados uno de los principales indicadores de calidad aeroportuaria del sector. La edición 2026 evaluó más de 575 aeropuertos alrededor del mundo.

A nivel global, el Aeropuerto Changi de Singapur fue elegido como el mejor aeropuerto del mundo por delante de Seúl Incheon y Tokio Haneda.

Los 10 mejores aeropuertos del mundo en 2026

Aeropuerto Changi de Singapur Aeropuerto Internacional de Incheon Aeropuerto de Haneda Aeropuerto Internacional de Hong Kong Aeropuerto Internacional de Narita Aeropuerto Charles de Gaulle Aeropuerto Leonardo da Vinci-Fiumicino Aeropuerto de Estambul Aeropuerto de Múnich Aeropuerto Internacional de Vancouver

El aeropuerto Changi acumuló además premios en categorías como restaurantes, servicios migratorios y mejor terminal asiática. Skytrax señaló que la evaluación se basó exclusivamente en opiniones de pasajeros y que los aeropuertos no pagan por participar.