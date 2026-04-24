Estos son los mejores aeropuertos de Centroamérica según Skytrax

Skytrax publicó el ranking 2026 de aeropuertos en Centroamérica y el Caribe, basado en la evaluación de pasajeros de todo el mundo.

Los mejores aeropuertos de Centroamérica y el Caribe quedaron definidos en la edición 2026 de los World Airport Awards, un ranking internacional elaborado por la firma Skytrax con base en la evaluación de pasajeros de más de 100 nacionalidades. La ceremonia se realizó el 18 de marzo en Londres.

El estudio midió la experiencia del usuario en más de 500 terminales aéreas del mundo. Entre los aspectos analizados destacan el servicio al cliente, la limpieza, los procesos de seguridad y la calidad de las instalaciones.

En la categoría regional, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Costa Rica, ocupó el primer lugar. Le siguieron Curaçao, El Salvador, Guatemala La Aurora y San Juan, según los resultados oficiales del ranking.

Skytrax indicó que estos premios se basan en la Encuesta Mundial de Aeropuertos, aplicada entre agosto de 2025 y febrero de 2026. El proceso evaluó cada etapa del viaje, desde el registro y los controles migratorios hasta el embarque.

Los mejores aeropuertos regionales de Centroamérica y el Caribe en 2026

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (Costa Rica) Aeropuerto Internacional de Curazao Aeropuerto Internacional de El Salvador Aeropuerto Internacional La Aurora (Guatemala) Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico) Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo, República Dominicana) Aeropuerto Internacional Lynden Pindling (Nassau, Bahamas) Aeropuerto Internacional César Sandino (Managua, Nicaragua) Aeropuerto Internacional Aimé Césaire (Martinica) Aeropuerto Internacional V. C. Bird (Antigua y Barbuda)

A nivel global, el ranking fue liderado por el aeropuerto Changi de Singapur, seguido por Seúl Incheon y Tokio Haneda, lo que evidencia las diferencias en infraestructura y servicio entre regiones.

Los World Airport Awards operan desde 1999 y se consideran un referente internacional para medir la calidad en terminales aéreas. La organización destacó que la participación es gratuita y que los resultados se basan exclusivamente en la percepción de los pasajeros.

Este tipo de mediciones permite comparar el desempeño de las terminales de la región y evidenciar avances en competitividad aeroportuaria, un factor clave para el turismo y la conectividad internacional.