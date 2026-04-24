Economía

Estos son los mejores aeropuertos de Centroamérica según Skytrax

Un nuevo informe internacional revela cuáles terminales aéreas lideran la región en servicio, infraestructura y experiencia del pasajero. Conozca qué factores marcaron la diferencia en 2026

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Por Silvia Ureña Corrales
Pasajeros realizan el proceso de registro para abordar sus vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría.
Skytrax publicó el ranking 2026 de aeropuertos en Centroamérica y el Caribe, basado en la evaluación de pasajeros de todo el mundo. (Cortesía/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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