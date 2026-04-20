Juan Santamaría destaca en ranking internacional y se posiciona como el mejor aeropuerto de Centroamérica

Skytrax distinguió al Juan Santamaría como mejor aeropuerto regional de Centroamérica y el Caribe en la edición 2026 de sus premios mundiales.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría recibió el premio Skytrax 2026 como mejor aeropuerto regional de Centroamérica y el Caribe, un reconocimiento que se entregó el 18 de marzo de 2026 en Londres durante los World Airport Awards.

La distinción tomó como base la experiencia del pasajero en la encuesta mundial de aeropuertos 2025/2026, aplicada a viajeros de más de 100 nacionalidades entre agosto de 2025 y febrero de 2026. Skytrax indicó que el estudio evaluó indicadores como servicio, productos e instalaciones en más de 500 terminales aéreas del mundo.

En la categoría de aeropuertos regionales de Centroamérica y el Caribe, Juan Santamaría ocupó el primer lugar. Detrás quedaron Curazao, El Salvador, Guatemala La Aurora y San Juan, según la lista oficial de Skytrax para 2026.

En el plano mundial, el aeropuerto Changi de Singapur encabezó la edición 2026 de los World Airport Awards. El top 10 lo completaron Seúl Incheon, Tokio Haneda, Hong Kong, Tokio Narita, París Charles de Gaulle, Roma Fiumicino, Estambul, Múnich y Vancouver.

Los World Airport Awards operan desde 1999 y Skytrax los presenta como una medición independiente de satisfacción de usuarios. La organización señaló que el proceso de encuesta y premiación no cobra a los aeropuertos por participar.

Para Costa Rica, el reconocimiento coloca al Juan Santamaría entre las terminales mejor valoradas por pasajeros dentro de su categoría regional. El resultado también vuelve a poner al principal aeropuerto del país en una vitrina internacional de alto perfil dentro de la industria aérea.