Economía

Juan Santamaría destaca en ranking internacional y se posiciona como el mejor aeropuerto de Centroamérica

El reconocimiento internacional al Aeropuerto Juan Santamaría destaca la calidad del servicio al pasajero y refuerza la posición de Costa Rica como destino competitivo en la región

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Por Silvia Ureña Corrales
Aeropuerto Juan Santamaría, amanecer
Skytrax distinguió al Juan Santamaría como mejor aeropuerto regional de Centroamérica y el Caribe en la edición 2026 de sus premios mundiales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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