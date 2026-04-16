Banco endurece condiciones para ingresar al salón VIP del aeropuerto Juan Santamaría

Muy pronto, quienes deseen ingresar al salón VIP del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, con la tarjeta de un banco en específico, deberán cumplir nuevos requisitos antes de su próximo viaje.

El banco Davivienda anunció, mediante un correo electrónico a sus clientes, cambios en las condiciones de acceso que entrarán a regir a partir del 1.° de junio.

Las nuevas reglas no solo aplican para el VIP Lounge del aeropuerto, sino también para los salones internacionales accesibles mediante programas como Priority Pass, Visa Airport Companion y Mastercard Airport Experience.

Uno de los principales cambios es la exigencia de un consumo mínimo mensual de $600 con la tarjeta de crédito.

Según indicó la entidad, se tomarán en cuenta las compras realizadas durante los tres meses previos a la visita al salón.

En caso de no cumplir con ese monto, se aplicará un cargo de $32 (impuestos incluidos) por cada ingreso.

“El monto será cargado automáticamente a la tarjeta de crédito del cliente”, detalló el banco en su comunicación.

Además, a partir de esa misma fecha, los tarjetahabientes Visa Infinite contarán con cinco accesos de cortesía anuales a través de Priority Pass y otros cinco mediante Visa Airport Companion.