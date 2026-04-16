De viaje con Jairo

Banco endurece condiciones para ingresar al salón VIP del aeropuerto Juan Santamaría

Medida aplicará a partir del 1.° de junio, según anunció la entidad bancaria

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Por Jairo Villegas S.
Salón VIP.
Salón VIP en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Alajuela. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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