DAVIbank fija nuevos requisitos para ingresar a salas VIP de aeropuertos

Los clientes de DAVIbank, entidad que asumió la operación de Scotiabank en Costa Rica, tienen nuevas condiciones para ingresar a las salas VIP de aeropuertos internacionales con sus tarjetas de crédito.

La entidad financiera informó que, a partir del 1.º de abril de 2026, los tarjetahabientes deberán registrar un consumo mínimo acumulado de $600 —o su equivalente en colones— durante los últimos tres meses para mantener el acceso gratuito a los salones VIP.

Si el cliente utiliza el beneficio sin cumplir con ese requisito, el banco aplicará posteriormente un cargo de $32 por persona, incluido el titular.

Además, desde el 25 de febrero anterior, las tarjetas Visa Platinum, Signature e Infinite solo cubren el ingreso gratuito del titular a las salas VIP administradas por Visa Airport Companion. En caso de asistir con acompañantes, estos deberán asumir el costo de ingreso según la tarifa vigente en cada salón.

“En caso de asistir con un acompañante, deberá asumir el costo según la tarifa de Visa, la cual podrá consultar en cada Sala VIP. Le recordamos que con la tarjeta Mastercard Black, el ingreso del titular es gratuito, mientras que los acompañantes pagan el costo de la entrada al salón”, indicó DAVIbank en un comunicado enviado a sus clientes.

El requisito de consumo mínimo aplicará tanto para las tarjetas Mastercard Black como para las Visa Platinum, Signature e Infinite. Además del consumo, el plástico deberá mantenerse activo al momento de solicitar el ingreso al salón VIP.