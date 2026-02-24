Con estas tarjetas puede ingresar a las salas VIP del aeropuerto Juan Santamaría

La emoción de un viaje al exterior puede comenzar incluso antes de abordar el avión. Una buena experiencia previa al vuelo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puede marcar la diferencia, y eso lo ofrecen los salones VIP. Las políticas de acceso a estas salas han cambiado en los últimos meses, por lo que conviene verificar si su tarjeta de crédito o débito le otorga el beneficio de ingreso.

En la terminal aérea, existen tres salas: VIP Santamaría, localizada en el nivel superior de la puerta de abordaje número 5; VIP Lounge Bac Credomatic, en el nivel superior a la puerta de abordaje número 19; y VIP Lounge Costa Rica, frente a la del BAC.

El horario de todas suele ser de 4:30 a. m. a 8 p. m.

Ariel Abarca, especialista en viajes que revisa minuciosamente los beneficios para viajeros que ofrecen las entidades financieras, explicó cuáles son las condiciones actuales.

Quienes cuentan con acceso pueden disfrutar de snacks, comidas, bebidas no alcohólicas, espacios cómodos para descansar y conexión wifi, entre otras comodidades. En las salas del BAC también se incluyen vinos y cervezas.

Tarjetas de débito (VIP Santamaría)

Ariel Abarca recalca que solo una tarjeta de débito ofrece ingreso de cortesía: la Visa Infinite del Banco Nacional. Para utilizar el beneficio, el cliente debe gestionar el ingreso mediante la aplicación Visa Airport Companion.

Además, debe cumplir un requisito: haber consumido al menos el equivalente a $3.600 en los últimos seis meses. Esto le permite ingresos ilimitados con un acompañante.

Tarjetas del BAC (VIP Lounge Bac Credomatic)

Los clientes del BAC, ya sea con tarjetas de débito o crédito, pueden obtener un descuento en el costo de la visita, pagando aproximadamente $34 en lugar de los $45 establecidos para el público general (precios con impuesto incluido), en el BAC Lounge.

Algunos clientes también mantienen accesos de cortesía según su perfil de consumo.

Las siguientes tarjetas de BAC Credomatic incluyen visitas gratuitas mediante Priority Pass:

Priority Pass vinculada a The Platinum Card Metal: 2 visitas de cortesía al año (entre titular y adicional). Los invitados pagan.

2 visitas de cortesía al año (entre titular y adicional). Los invitados pagan. Priority Pass vinculada a The Platinum Card : 2 visitas de cortesía al año (entre titular y adicional). Los invitados pagan.

: 2 visitas de cortesía al año (entre titular y adicional). Los invitados pagan. Priority Pass vinculada a AAdvantage Prestige: 2 visitas de cortesía al año (entre titular y adicional). Los invitados pagan.

2 visitas de cortesía al año (entre titular y adicional). Los invitados pagan. Priority Pass vinculada a Millas Plus Black American Express: 2 visitas de cortesía al año (entre titular y adicional). Los invitados pagan.

Salón MasterCard/Copa Club (VIP Lounge)

En el salón MasterCard/Copa Club, hay ingreso fijo para el titular de tarjetas de crédito Mastercard Platinum o Black, emitidas por cualquier banco de Costa Rica. Para ingresar, debe presentar la tarjeta vigente, indica Ariel Abarca.

Salón Visa Infinite (VIP Santamaría)

En el Salón Visa Infinite del aeropuerto, las tarjetas deben ser de crédito, categorías Platinum, Signature o Infinite.

“La cantidad de ingresos de cortesía varía según el banco, pero siempre se debe utilizar la aplicación Visa Airport Companion”, explicó Abarca.

Otras tarjetas (VIP Lounge)

Entre los bancos que otorgan beneficios para esta sala están:

Scotiabank Centroamérica (antes Citibank, Banco Uno, Cuscatlán, Interfin, ahora Davibank):

Classic débito o crédito: 1 acompañante.



Gold crédito: 2 acompañantes.



Platinum crédito: 4 acompañantes.



Infinite o Signature crédito: 5 acompañantes.



MasterCard Black crédito: 5 acompañantes.

Banco Promerica: Visa Platinum y MANGO MasterCard Gold (solo crédito emitido en Centroamérica).

Visa Platinum y MANGO MasterCard Gold (solo crédito emitido en Centroamérica). Banco Davivienda (antes HSBC):

(antes HSBC): MasterCard Black: 3 acompañantes.



Platinum: 2 acompañantes



Gold: 1 acompañante (solo crédito emitido en Centroamérica).

Banco Lafise: Classic, Gold, Platinum y Visa Signature crédito: 1 acompañante.

Classic, Gold, Platinum y Visa Signature crédito: 1 acompañante. Banco Improsa: Visa Platinum crédito: 2 acompañantes.

Visa Platinum crédito: 2 acompañantes. Banco BCT: Classic, Gold y Platinum: 2 acompañantes.

Además de los beneficios otorgados por bancos específicos, el acceso al Salón Visa Infinite también depende de convenios gestionados por la administración del aeropuerto, a cargo de la Corporación Aeroportuaria del Pacífico (CAFSA).

En estos casos, aplican tarjetas de crédito Visa Infinite y Visa Platinum, siempre bajo las condiciones establecidas por cada banco y mediante la aplicación Visa Airport Companion.